陳時中投書外媒！籲世衛納入台灣　防疫模式證明「台灣不可或缺」

▲衛福部長陳時中投書塞爾維亞媒體，強調台灣模式可遏止新冠肺炎蔓延。（圖／記者屠惠剛攝）

文／中央社記者林育立柏林10日專電

世衛大會將在24日登場，塞爾維亞重要媒體「今日新聞」刊出衛福部長陳時中投書，強調台灣模式可遏止2019冠狀病毒疾病蔓延，呼籲世衛將台灣納入會議和活動。

塞爾維亞大報「今日新聞」（Danas）8日刊登陳時中以「台灣可以幫忙」為題的專文，他指出，從中國武漢傳出的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）對全球衛生、經濟、社會造成巨大衝擊，台灣因地理上鄰近中國，曾被預測將受疫情嚴重的影響。

然而，陳時中表示，台灣從2003年對抗SARS（嚴重急性呼吸道症候群）學到經驗，建立隔離醫院和應變醫院的醫療網路，這套機制有助於保護醫療體系和避免醫療工作者負荷過重。

陳時中指出，台灣至今僅發生2次與醫院有關的傳播事件，大部分民眾仍維持正常的生活和工作，去年並創造3.11%的經濟成長率，與全球經濟衰退形成鮮明對比，他認為民眾對政府的信任是台灣成功抗疫的重要因素。

他在投書最後強調，台灣是監測全球新興傳染病不可或缺的一環，這次疫情證明台灣不該被排除在全球衛生網絡之外，台灣如能參與全球診斷試劑、疫苗、治療藥物的供應平台將有所貢獻，他呼籲世界衛生組織（WHO）的會議和活動將台灣納入。

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