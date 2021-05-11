　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

印度、宏都拉斯為例　世界變得越來越依賴中國疫苗？

▲▼全球各國鬧疫苗荒，中國透過「疫苗外交」大舉向外捐贈疫苗，圖為印尼開始大規模接種科興疫苗。（圖／路透社）

▲全球各國鬧疫苗荒，中國透過「疫苗外交」大舉向外捐贈疫苗。（圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

近日，印度、宏都拉斯轉向使用中國疫苗，日媒《日本時報》也刊登一篇報導，內文指出「世界變得越來越依賴中國疫苗」。對此，中國外交部發言人華春瑩昨10日回應，希望有條件、能力的國家盡快一起行動，為發展中國家提供更多疫苗，消除「免疫鴻溝」。

《日本時報》6日發表一篇名為《印度美國遇挫，世界轉向中國尋求疫苗》的文章，當天世衛組織宣佈把中國葯集團的一款疫苗列入世衛組織緊急使用清單。主要是印度政府喪失履行協定的能力，加上美國優先情況下，中國疫苗成為很多國家唯一的選擇，日媒以此推論出「世界越來越依賴中國的結論」。

▲大陸外交部發言人華春瑩。（圖／翻攝中國外交部網站）

▲大陸外交部發言人華春瑩。（圖／翻攝中國外交部網站）

對此，華春瑩說，「中國是目前向發展中國家提供疫苗最多的國家。」已經陸續向80多個發展中國家提供疫苗援助，向50多個國家出口疫苗，為消除「免疫鴻溝」作出了不斷努力。

華春瑩表示，疫苗是戰勝疫情的重要武器。 希望其他有條件、有能力的國家都能儘快行動起來，為發展中國家更及時地提供更多的疫苗，促進疫苗在全球的公平分配和使用，杜絕囤積疫苗。

疫苗外交大戰也牽涉複雜的國際政治情勢。據了解，台灣時間本月10日深夜，我中美洲友邦宏都拉斯公共衛生部宣布，透過薩爾瓦多，向中國購入2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，並感謝俄羅斯等國。薩爾瓦多原是台灣邦交國之一，三年前斷交，轉向與中國建交。

ET快訊
快訊／宜蘭爆5確診！　某高中急發通知：有學生家長染疫
羅東爆5例群聚感染！消息人士證實：找不到感染源
快訊／台灣確定「防疫升級」　蘇貞昌下令嚴防疫情擴散
傳蘆洲、羅東6本土「感染源不明」！指揮中心回應了
快訊／台股爆量重挫逾700點！　疫情衝擊跌破16600點

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

技嘉官網稱「不選擇低質量中國製造」　被陸網出征抵制

思覺失調男模仿《黑道少年》持菜刀砍人致2死　陸法院一審判死刑

陸人口10年內呈現低速成長　專家：負增長時代將提前來臨

林鄭月娥：香港與廣東商討公務員「互調掛職」

印度、宏都拉斯為例　世界變得越來越依賴中國疫苗？

中國人平均年齡38.8歲　統計局長寧吉喆：和美國差不多

挪威籍船隻遭指為美軍間諜船　陸軍事專家：或為軍事人員秘密基地

校園「假水」玩具別給孩子玩　含有毒硼砂送檢超標6倍！

家長遲繳餐費　幼稚園老師竟拍「小孩要飯影片」羞辱

15萬台灣人接受大陸「人口普查」　男比女多一倍

《火神的眼淚》小孩擦傷..恐龍媽要救護車送　趕車遭酒駕衝撞！消防員竟得自行承擔

刮車不想賠！阿伯硬拗1千太貴　嗆車主：我是律師...你們太計較

鄧紫棋狂跟他要紅包「你知道我戶頭的」XD　陳偉霆「被套路演渣男」：外星人比妳漂亮！

實測眼鏡大法！遞手心給虎斑貓 牠主動牽手深情凝視：要負責喔

李詠嫻克服孩子挑食「從5樣變3樣可不吃」　培養兒子打籃球突不打了「因為爸爸很兇」

頭汴坑溪2死！第一時間畫面曝光 溺斃男妻喊：沒看到丈夫抓7歲童

母亡失去重心！兒騎車出發環島　追尋媽媽足跡感性表白...惹哭網

采子神隱24天首發聲！告別《全明星》　洗菜深夜喊話「i hate you. 」

婦人停紅燈遭後方車緩慢擦撞！　阿伯頻道歉...網歪：愛情來得太快

羅時豐最紅的歌？大港開唱全場：斯斯XD　飆洗腦饒舌曲...告五人「這首歌」也會！

技嘉官網稱「不選擇低質量中國製造」　被陸網出征抵制

思覺失調男模仿《黑道少年》持菜刀砍人致2死　陸法院一審判死刑

陸人口10年內呈現低速成長　專家：負增長時代將提前來臨

林鄭月娥：香港與廣東商討公務員「互調掛職」

印度、宏都拉斯為例　世界變得越來越依賴中國疫苗？

中國人平均年齡38.8歲　統計局長寧吉喆：和美國差不多

挪威籍船隻遭指為美軍間諜船　陸軍事專家：或為軍事人員秘密基地

校園「假水」玩具別給孩子玩　含有毒硼砂送檢超標6倍！

家長遲繳餐費　幼稚園老師竟拍「小孩要飯影片」羞辱

15萬台灣人接受大陸「人口普查」　男比女多一倍

技嘉官網稱「不選擇低質量中國製造」　被陸網出征抵制

思覺失調男模仿《黑道少年》持菜刀砍人致2死　陸法院一審判死刑

快訊／新北+宜蘭傳6確診！宜蘭某高中急公告：有高中生家長確診

彰化年輕男上吊「送肉粽路線急改」　廖大乙：送山上冤魂恐回頭

Lulu百萬粉專頁「2021年發文突被消失」　一開傻眼急喊：求救

回不去了！高雄房價全面翻漲　1字頭倖存區只剩它

盤點電池效能　iPhone 12 Pro Max表現獲第4名　

高雄城堡透天3.65億賣他！建商私人出手　夜市、角地通通買

中國稱「妥善安排台灣參與世衛」　行政院：打壓無所不在

本土疫情升溫！5月演唱會首當其衝　陶晶瑩、許富凱憂二度延期

大陸熱門新聞

短裙妹酒醉腿抬高！遭運將打2巴掌摔飛

她爽吃生魚片後爆腹痛　醫驚：滿滿寄生蟲

嬌羞刺青男組「伴娘天團」！影片瘋傳

馬雲本尊現身了！陸網全看傻

23歲女翻譯官下班失蹤！3天後陳屍河邊

不顧霍金生前警告！大陸宣布「天眼」有新發現

快訊／雲南直升機墜洱海　機組員4人全亡

密封電梯突爆炸！4大人1嬰兒慘遭烈火吞噬

重機騎士雷殘摔斷腳　左掌剩皮相連懸空晃

大陸人口突破14億！男較女多逾3千萬

武漢狂風大怒神！　吊籃失控撞樓2工人死

毒蛇泡酒一年「復活咬人」　專家解答真相

「假水」玩具含有毒硼砂　送檢超標6倍！

26樓掉電鑽　1歲嬰被砸頭身亡

更多熱門

相關新聞

B.1.617.2毒株擴散　英政府：傳染性更強

B.1.617.2毒株擴散　英政府：傳染性更強

世界衛生組織（WHO）於10日宣布，印度變種病毒株「B.1.617」被列為令全球擔憂（variant of concern）的變種病毒，而其另一變種「B.1.617.2」也開始在英國擴散。英國首席醫療官惠提表示，此毒株比英國變種毒株還要更具傳染性，但疫苗效果不會受到影響。

5孩被鎖車上　4人窒息慘死他獨活

5孩被鎖車上　4人窒息慘死他獨活

寧吉喆：中國人平均年齡和美國差不多

寧吉喆：中國人平均年齡和美國差不多

不甩北京　中南美5國「拒用中國疫苗」！

不甩北京　中南美5國「拒用中國疫苗」！

路透：中國可拉攏會員國阻台灣出席世衛會議

路透：中國可拉攏會員國阻台灣出席世衛會議

關鍵字：

疫苗中國宏都拉斯印度

讀者迴響

熱門新聞

快訊／恐進入第二階段社區感染　侯友宜將宣布新北防疫升級

本土案例爆！指揮中心預備「二級感染」　警戒到6月8日

宜蘭驚傳確診？遊藝場、商務飯店大消毒

陳零九被揪5罪狀！ 粉絲爆：最會擺態

快訊／柯文哲3點宣布「北市防疫升級」

15人開趴擠陽台瞬間坍塌！集體墜落岩岸

指揮中心6大緊急應變：500人活動停辦、雙鐵禁飲食、沒戴口罩開罰

台政成北制霸！南女妹申請法律系：全正取

傳蘆洲羅東6例本土「感染源不明」！指揮中心回應了

火葬場爆滿！恆河出現近百具浮屍

快訊／疫情延燒！蘇貞昌曝「台灣有新狀況」　國人該收心了

陳零九「邊玩遊戲邊對流程」被揪掉粉行徑！

小弟犯大忌　黑幫大哥考慮解散：敗在一線三小警員手上

溪水乾枯見底「水鬼」是否蒸發？民俗專家解惑

她剪爆客人睫毛　15秒傻眼片曝光

更多

最夯影音

更多
《火神的眼淚》小孩擦傷..恐龍媽要救護車送　趕車遭酒駕衝撞！消防員竟得自行承擔

《火神的眼淚》小孩擦傷..恐龍媽要救護車送　趕車遭酒駕衝撞！消防員竟得自行承擔
刮車不想賠！阿伯硬拗1千太貴　嗆車主：我是律師...你們太計較

刮車不想賠！阿伯硬拗1千太貴　嗆車主：我是律師...你們太計較

鄧紫棋狂跟他要紅包「你知道我戶頭的」XD　陳偉霆「被套路演渣男」：外星人比妳漂亮！

鄧紫棋狂跟他要紅包「你知道我戶頭的」XD　陳偉霆「被套路演渣男」：外星人比妳漂亮！

實測眼鏡大法！遞手心給虎斑貓 牠主動牽手深情凝視：要負責喔

實測眼鏡大法！遞手心給虎斑貓 牠主動牽手深情凝視：要負責喔

李詠嫻克服孩子挑食「從5樣變3樣可不吃」　培養兒子打籃球突不打了「因為爸爸很兇」

李詠嫻克服孩子挑食「從5樣變3樣可不吃」　培養兒子打籃球突不打了「因為爸爸很兇」

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面