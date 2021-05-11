印度、宏都拉斯為例　世界變得越來越依賴中國疫苗？

▲全球各國鬧疫苗荒，中國透過「疫苗外交」大舉向外捐贈疫苗。（圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

近日，印度、宏都拉斯轉向使用中國疫苗，日媒《日本時報》也刊登一篇報導，內文指出「世界變得越來越依賴中國疫苗」。對此，中國外交部發言人華春瑩昨10日回應，希望有條件、能力的國家盡快一起行動，為發展中國家提供更多疫苗，消除「免疫鴻溝」。

《日本時報》6日發表一篇名為《印度美國遇挫，世界轉向中國尋求疫苗》的文章，當天世衛組織宣佈把中國葯集團的一款疫苗列入世衛組織緊急使用清單。主要是印度政府喪失履行協定的能力，加上美國優先情況下，中國疫苗成為很多國家唯一的選擇，日媒以此推論出「世界越來越依賴中國的結論」。

▲大陸外交部發言人華春瑩。（圖／翻攝中國外交部網站）

對此，華春瑩說，「中國是目前向發展中國家提供疫苗最多的國家。」已經陸續向80多個發展中國家提供疫苗援助，向50多個國家出口疫苗，為消除「免疫鴻溝」作出了不斷努力。

華春瑩表示，疫苗是戰勝疫情的重要武器。 希望其他有條件、有能力的國家都能儘快行動起來，為發展中國家更及時地提供更多的疫苗，促進疫苗在全球的公平分配和使用，杜絕囤積疫苗。

疫苗外交大戰也牽涉複雜的國際政治情勢。據了解，台灣時間本月10日深夜，我中美洲友邦宏都拉斯公共衛生部宣布，透過薩爾瓦多，向中國購入2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，並感謝俄羅斯等國。薩爾瓦多原是台灣邦交國之一，三年前斷交，轉向與中國建交。