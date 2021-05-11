學騎車對亡母講話！龍頭瞬間輕了　她哭回家：原來媽媽一直都在

▲原PO說，學騎摩托車，總覺得機車龍頭特別重。（示意圖／記者陳俊宏攝）



記者陳俊宏／綜合報導

「原來媽媽一直在身邊守護我。」一名女網友分享學騎車時，總覺得龍頭特別重，直到她對過世的媽媽說，「媽媽，我長大了，我真的可以自己騎了」，一講完龍頭瞬間不重了，「我頓時心頭鼻子一酸，我是哭著騎回家的。」

當事人今天（11日）在「靈異公社」臉書社團說，最近看了《火神的眼淚》，感觸很深；民國93年，一場大火把家裡燒得一乾二淨，而媽媽嚴重燒燙傷，經歷無數次植皮跟氣切，後來還是離開人世。

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原PO表示，她在媽媽過世5年後學騎摩托車，總覺得機車龍頭特別重，重到可以決定她的方向，甚至引導油門，「我那時候一度想用力催油門，我很認真催，真的催不動。」

▼原PO默默對媽媽說，「媽媽，我長大了，我真的可以自己騎了。」（示意圖／翻攝免費圖庫Pexels）

「直到我放棄了好一陣子，還怪我爸什麼車不給我騎，偏給我騎一台我都沒辦法控制的摩托車。」原PO指出，雖然爸爸是嫌她技術爛，才會怪摩托車，直到爸爸隨口說「可能媽媽在教妳吧」。

原PO回憶，她不信邪再次坐上機車，這時都是一般感覺，準備要催油門時，重感真的突然開始不受控制，就是不准她騎快、不准彎太過去諸如此類，「直到我默默地在心裡說，『媽媽，我長大了，我真的可以自己騎了』。一講完，重感瞬間消失...」

原PO寫道，「我頓時心頭鼻子一酸，我是哭著騎回家的，原來她一直陪在我身邊，捨不得我...原來她是很愛我的。」

對此，許多網友感動留言，「媽媽真偉大」、「最後那段話瞬間鼻酸流眼淚」、「辛苦了，很感人，媽媽在的時候永遠都放不下心，離開了還是擔心在旁守護著。」