騎車滑手機被叭！高雄男挫一下「轉頭挑釁」　大馬路對嗆10秒

▲男子被按喇叭，轉頭挑釁。（圖／翻攝「爆料公社」）



記者柯振中／綜合報導

許多人騎機車等紅燈時，都會拿手機出來滑。不過，高雄有名騎士玩到忘我，已經綠燈了還在滑，後方駕駛按喇叭提醒，騎士還轉頭比手勢挑釁，雙方在路中開嗆，離譜的畫面引起網友熱議。

這名騎士等紅燈時，拿手機出來滑，都已經綠燈了還在玩，後方駕駛連按3聲喇叭提醒，嚇了他一跳，趕緊將手機收起來。不過，騎士收起手機，沒有第一時間離開，反而是回頭對駕駛比了個疑似挑釁的手勢，接著才要右轉。

駕駛好心提醒，還被挑釁，氣得長按喇叭，騎士也停了下來，回頭大吼「怎樣啦」，雙方在大馬路上對嗆，直到約10多秒後，紅綠燈又準備變號，騎士才離開。

▼騎士被按喇叭以後，氣得停下來理論。（圖／翻攝「爆料公社」）



駕駛相當生氣，將整個過程貼上網路，打算檢舉騎士。對此，警方則回應，騎士的行為確實有違規，只要收到檢舉，一定會處理。

不過，警方也說，按喇叭時，應該以單響為原則，不得連續按三次，否則將處新台幣300元以上、600元以下的罰鍰，等於汽車駕駛也有事。

網友看完騎士的行為，忍不住留言，「騎士：怎樣啦。車主：紅單啦」、「要看手機就停路邊，不要擋路」、「停紅綠燈滑手機，自己還不注意秒數，被叭剛好啦」、「騎士有問題阿，又不是停邊邊沒擋到人，滑手機綠燈又，擋到人家過路，叭一下提醒就腦羞，沒搞錯吧。」

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