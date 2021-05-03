仰躺駕駛懷中！女童「戴口罩卻未戴安全帽」畫面曝...網轟：爆頭機率高

▲家長騎車載女童。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）

記者邱晟軒／綜合報導

為了方便，安全都能夠拋諸腦後？有網友在臉書社團「路上觀察學院」以「Swag午覺」為題上傳了一段影片，只見畫面中一位家長騎車載著一名女童，但該女童以仰睡姿勢躺在駕駛懷中，且並未戴安全帽。貼文一出，引起許多網友痛批，「是害，不是愛」、「這擦撞會直接斷頭斷腳吧」、「這種離越遠越好」。

有網友在臉書社團「路上觀察學院」以「Swag午覺」為題，上傳了一段影片，只見畫面中一位家長騎車載著一名女童，但該名光著腳且配載墨鏡與口罩的女童，竟以舒適的「仰睡姿勢」躺在駕駛懷中，而家長似乎僅以背繩環繞著女童，且並未佩戴安全帽，畫面看起來非常驚悚。

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▲網友見影片痛批駕駛。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）

影片貼文一出，立刻引起網友紛紛留言痛批，「比起 swag 更像 yolo」、「這擦撞會直接斷頭斷腳吧」、「為了方便，無形中將珍貴的駕照丟一邊了」、「等一下尻到坑洞 頸椎直接斷掉他就拜了」、「不小心摔車的話，妹妹爆頭機率很高」、「這種離越遠越好」、「是害，不是愛」、「貨車來，頭髮一勾直接g」、「超級危險！」、「總覺得他的身體可能會被其他煞車不及的車子撞到」。

不過也有網友表示，「是不是生病了在趕去醫院路上？」、「小孩連鞋都沒穿，應該是趕著去醫院吧？但小孩跟媽媽都有戴太陽眼鏡，這.....趕著去醫院要戴太陽眼鏡嗎? 搞得我好亂啊」。