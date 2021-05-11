陳零九遭爆擺態！她見節目表現「和預期差很多」：有80分

▲陳零九（中）。（圖／記者林彥君攝）

記者曾筠淇／綜合報導

歌手陳零九因《凹嗚狼人殺》爆紅，但近日卻被網友點名錄影擺臭臉，主持也不敬業；對此，他曾認了「有點職業倦怠」。不過，就有網友發文表示，她先前看了陳零九和小賴（賴晏駒）主持的《食尚玩家》後，覺得表現真的和預期差很多，但是「好的反差」。貼文曝光後，也有不少網友留言大讚陳零九的主持風格。

陳零九近日被點名錄影時擺臭臉，之後又有工作人員爆料台下的他也是一個樣，溝通流程相當敷衍、散漫，與走紅前的態度差很多。對此，陳零九曾表示「有點職業倦怠」，加上因為接了太多工作，所以對主持、唱歌等表現都有很大的影響，不過他很願意調整、改進。

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有女網友在Dcard上，以「陳零九主持食尚玩家的表現」為題發文，提到她雖然很少看《凹嗚狼人殺》，但先前收看《食尚玩家》後，覺得陳零九的主持表現可以給到80分以上，而關鍵原因就在於和小賴配合得很好。

▲陳零九。（圖／記者張一中攝）

原PO認為，在節目中，除了來賓本身就很做自己，兩位主持人的風格也很有趣。她先大讚小賴，覺得對方好笑、穩定且不會太浮誇，而陳零九則是適時的吐槽，讓節目效果更出色。原PO坦言，她並不是粉絲，在看了陳零九主持的表現後，確實覺得和預期中差很多，但是「好的反差」。

貼文一出，不少網友也留言表示，「在安心亞那集小賴被誤認成小瓜，零九的手馬上伸過去拍拍小賴，覺得很暖」、「九賴的食尚真的超好看！我很喜歡他們的主持風格呀」、「我也覺得很棒！他們主持得很自然」、「雖然大部分還是小賴在主，可是零九也配合得很適當」、「零九真的表現的很不錯了，要能主持又保有自己的特色， 其實都是需要時間去學習適應的，真的希望大家不要放大檢視、太苛刻」。