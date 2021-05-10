台政成北制霸！南女妹申請法律系「全是正取1」　網秒跪：是鬼吧

▲南女學霸妹幾乎都是正取一。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／鄺郁庭報導

這是學霸中的學霸了吧！一位準大學新鮮人日前在《Dcard》發文「法律系榜首」，說他成功錄取法律系，結果無意間發現，正取一的同學填了六個志願，從政大法律填到台大法律3個組，通通都是正取一或正取，讓他忍不住驚嘆「超強der！」其他人也驚呆，「法律系之鬼」、「讓全頂大法律教授都認可的學生！」

該位新生貼出截圖，文中說他錄取法律系，無意間被正取一同學的成績單驚呆，因為對方填了「國立台灣大學 法律學系法學組（正取一）」、「國立台灣大學 法律學系司法組（正取四）」、「國立台灣大學 法律學系財經法學組（正取二）」、「國立成功大學 法律學系（正取一）」、「國立政治大學 法律學系（正取一）」、「國立台北大學 法律學系財經法組（正取一）」。

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這6個許多人心目中的夢想學系，學霸妹通通都是正取，讓許多新生和大學生也呆了，「文組裡電神中的電神」、「神人已跪」、「拜託來政大」、「先跪再說，好想認識她」、「能正取一個就很厲害了，超6」、「這傢伙剛出生第一件事一定不是哇哇叫，而是大喊：『民法第六條人之權利始於出生終於死亡。』」、「好厲害，好想知道她最後選哪一間哈哈！」

其中，就有認識本人的網友留言，透露這位簡姓學霸是個女生，就讀台南女中，「強者我同學」、「之前暑假有跟她去到同一個營隊，她說話的內容真的很厲害」、「是我同學喇！她真的超猛」、「南女表示與有榮焉」、「好啦我認識啦！正取一不只要會讀書還要懂談吐、口條好，她本人就是這樣，很有想法也很謙虛。」

▼有網友透露，學霸妹是國立台南女中的學生。（圖／翻攝自臉書／國立台南女中）