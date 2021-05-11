林暐哲暴瘦現身！翻臉告青峰侵權2連敗　師徒出庭大對決

記者羅志華／台北報導

藝人青峰於2018年間，與恩師林暐哲公開發表分家聲明，本以為好聚好散，不料林暐哲卻於2019年時，主張2人經紀合約仍存續，翻臉控訴青峰公開演唱專輯《太空人》、及另12首歌曲侵權，台北法院11日傳林暐哲出庭，他現身法院時身形暴瘦，與先前差異極大，而青峰不久後也抵達法院，這也是2人翻臉後，首度在公開場合見面，一場師徒對決即將上演。

▲青峰（灰衣）於11日將與恩師林暐哲出庭面對面，這也是2人翻臉後首度在公開場合同台。（圖／記者羅志華攝）

林暐哲控訴，青峰未在合約結束前3個月，以書面告知解約，視為自動續約（音樂創作專屬林暐哲所有），又在合約存續下，於2019年公開表演版權歌曲，向青峰侵權求償800萬元，經智慧財產法院審理，一、二審皆判青峰勝訴免賠；刑事提告違反《著作權法》部分，台北法院上次開庭，傳喚當時協助2人談分家的律師作證，2人皆證稱當時雙方已達成解約共識。

▲林暐哲先前向青峰求償800萬二連敗，11日現身法院身形暴瘦，與先前差異極大。（圖／讀者提供）

律師於前次審理中，提及青峰與林暐哲分家時，本還想請對方做新公司的經紀人，甚至願意分潤歌曲收益，卻遭林暐哲要求「斷乾淨」回絕，但青峰仍緩頰「就算不能合作，還可以做家人」，當時青峰在旁聽到這段講述，當場哭了出來，開庭結束後更痛心表示，本將林暐哲視為父親，不料對方竟不做任何溝通就提告，母親也因此擔心。

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