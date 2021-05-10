遠見民調／蔡英文滿意度55.3%創5年新高　蘇貞昌不滿意度寫新低

▲總統蔡英文與行政院長蘇貞昌。（圖／記者林悅翻攝）



記者陶本和／台北報導

遠見雜誌10日公布最新民調，總統蔡英文獲得55.3%高支持度，寫下五年來新高；而行政院長蘇貞昌也有48.4%支持度，而他的不滿意度，雖然有40.6％，但也寫下五年來新低的紀錄。

根據遠見於4月29日至5月3日進行的民調結果顯示，蔡英文滿意度創下新高的55.3%，不滿意度也寫下新低的31.1%。遠見認為，蔡英文挾防疫有成，經濟逆勢成長、半導體在世界發光與台灣形象提升等利多加持，幫助她聲望不墜。

在蘇貞昌方面，滿意度也有48.4%，而不滿意度寫下五年來新低的40.6%。另外，整體內閣滿意度，也高達48.6%，是近幾次調查中最高，不滿意度也比去年12月降低2.6個百分點，來到39.5%。

在內閣知名度方面，民眾滿意度最高的是衛福部長陳時中，擁有80.6%滿意度，而外交部長吳釗燮有60.7%滿意度，其次是經濟部長王美花的57.9%、內政部長徐國勇的44.4%。

【調查說明】

執行單位: 遠見民意研究調查

調查地區: 台灣地區二十二縣市

調查對象: 居住在台灣地區，年滿20歲以上民眾

調查期間: 2021年4月29日至5月3日

調查方式: 電腦輔助電話訪問（Computer-Assisted Telephone Interviewing，CATI）。

抽樣方法: 等比例分層隨機抽樣，抽出電話門號後末二碼代以隨機亂數處理。

樣本規模: 1,102份。



▼遠見公布最新民調。（圖／遠見提供）



▼遠見公布最新民調。（圖／遠見提供）

