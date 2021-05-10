被民進黨議員質疑「打AZ疫苗沒」？　陳佩琪反嗆：那蔡英文接種了嗎





▲台北市長柯文哲、妻子陳佩琪。（圖／台北市觀傳局提供）

記者袁茵／台北報導

台北市議員洪健益10日質疑，台北市長柯文哲的妻子、北市立聯醫和平婦幼院區小兒科主任陳佩琪打AZ疫苗了沒？而柯文哲則表示，陳佩琪在看有沒有更好的疫苗，遭洪健益批評。對此，陳佩琪10日晚間親自回應，議員何來權力管別人是否接種何種疫苗？那總統蔡英文打了沒？

洪健益10日於台北市議會表示，醫護人員是第一線施打疫苗的人，那陳佩琪打了沒？而柯文哲則回應，還沒，因為陳佩琪在看有沒有更好的疫苗。洪健益批評，就是有這種心態，不是在鼓勵施打疫苗嗎？AZ疫苗都快過期了，醫護人員為何施打率這麼低？

針對洪健益的質詢，陳佩琪10日晚間直指，柯文哲都出來打給別人看了，還要怎樣才叫鼓勵醫護人員打？難道要不顧老婆的意願， 硬推老婆去打AZ，才叫有鼓勵？

陳佩琪表示，議員要推銷AZ疫苗很好，若要揪自己家族的女性成員、同黨女議員公開打AZ疫苗，她也沒意見，「若看我是在聯醫工作， 你也管的到，要發函給聯醫，請總院叫旗下醫護都打AZ否則開除，我也尊重。」

陳佩琪質疑，市議員可以在議會上痛批基層醫師沒打疫苗嗎？是何來的權力管別人是否接種疫苗，或接種何種疫苗？醫護有自己的專業，會決定自己適合的疫苗，過去不表態是否打AZ，是不想影響AZ的打氣，但現在表明「我不打非複製病毒載體疫苗」，因有較高的血栓風險， 我要打mRNA疫苗，像BNT或莫德納（Moderna）。

陳佩琪強調，AZ疫苗已開放那麼多順位的人打，請問蔡英文打了嗎？洪健益是不是該更關心蔡英文？蔡英文常常接待外交泡泡沒隔離的外賓，「且她比我更重要，更有義務為民表率，不是嗎？」

▼柯文哲赴市議會進行專案報告。（圖／記者李毓康攝）