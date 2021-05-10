新竹市文化基金會董監事會　延攬在地產官學重量級代表

▲財團法人新竹市文化基金會完成第11屆董監事改選。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

由新竹市長林智堅擔任董事長的財團法人新竹市文化基金會，長期推動藝文活動、與藝文團體發行文化專刊著作等。基金會今（10日）完成第11屆董監事改選，延攬新竹在地產、官、學界多位重量級人物，包含長期擔任新竹市顧問的實踐大學建築設計學系主任王俊雄、與市府一同打造兒童探索館的聯發科技教育基金會的張垂弘執行董事、協助市府營運鐵道藝術村的藝術基金會黃國修董事、與市府合作打開近塵封36年市定古蹟新竹州圖的財團法人金廣福文教基金會吳東昇董事長等共7人。未來盼藉助董監事專業意見，讓竹市藝文場館有更創新營運模式。

新竹市文化基金會是政府捐助基金累計超過50%的財團法人，第11屆董事會改選依據《財團法人新竹市文化基金會捐助及組織章程》規範，遴聘新任董監事，包含實踐大學建築設計學系王俊雄主任、國立清華大學藝術學院許素朱院長、大硯建築鄭釗學總經理、財團法人金廣福文教基金會吳東昇董事長、友達光電彭双浪董事長、聯發科技教育基金會張垂弘執行董事、智邦科技黃國修董事。

新竹市文化基金會董事長林智堅表示，新竹市因為竹科成為國際知名城市，也有很多國際旅客來訪，但是他們卻僅停留在竹科，很少順道走入舊城區，認識竹市300年歷史。他始終覺得很可惜，未來期盼透過基金會，極具專業度又在地深耕的董監事，讓藝文推廣有更多創新合作，讓新竹藝文文化都能更加茁壯，吸引更多旅客來訪。

新竹市文化基金會執行秘書、新竹市文化局長張馨之說，今年基金會將強化各項服務，首先新竹市文化局有47個營運場館，未來在藝文高地上還有專業的展演空間，極需專業者來營運，希望透過產官學進駐給予更多意見，讓場館更創新服務模式；過去基金會補助方式採被動申請，未來盼基金會主動挖掘，補助更多需要藝文工作者；最後則是廣邀企業合作，讓藝文表演有更多不同形式。

實踐大學建築設計學系系主任王俊雄，投入市府顧問工作已逾數年，專長為城市美學、建築設計，參與城市建設、重大工程規劃，協助新竹城市美學。

財團法人金廣福文教基金會吳東昇董事長，長期動新竹地區文化資產的活化，更將新光集團所擁有的市定古蹟新竹州圖書館，免費對外開放，更與政府一起投入經費修復。

聯發科技教育基金會執行董事張垂弘，盼科技打造創新軟實力，該基金會目前正與新竹市政府合作打造兒童探索館，不僅捐贈5千萬，更將兒童探索館目標訂為「體驗、創造、無限可能」。

友達永續基金會董事長彭双浪，基金會長期投入環境保護及友善生態，並深入地方，他們曾認養林務局新竹林區管理處生態造林地，協助種樹造林。

智邦科技股份有限公司董事黃國修，智邦旗下智邦藝術基金會，自105年與本市文化局公私協力，經營管理本市鐵道藝術村，扶植在地藝術青年，近年更朝向國際藝術村發展，提升本市藝文交流品質。

新竹市文化基金會過去推動文化相關活動、補助民間團體辦理藝文活動、發行或出版文化專刊著作等，例如，曾補助臺灣樂屋文化協會辦理「新竹老店舊記憶新創意空間田野調查整理及出版」，訪談新竹地區共30個店家，記錄新竹老屋重生、活化等；並持續補助新竹市美術協會、竹蕙婦女學會、沂風室內合唱團等，藉由各項文化藝術，展現出本市文化的多元面貌。