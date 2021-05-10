快訊／警界之亂爆綠營派系鬥爭　英系立委一句話逼宮陳家欽

▲羅致政質詢陳家欽。（圖／翻攝國會頻道）

記者徐政璿／台北報導

民進黨近來陷入與黑道勾結疑雲，警政署與民進黨派系間的內部心結也浮上檯面。隸屬英系的民進黨立委羅致政10日在立院司法法制委員會以一句「是否要自請處分」逼宮警政署長陳家欽，陳則回應「我沒有」，避談下台一事。

立法院司法法制委員會10日邀請防制毒品相關單位報告毒品氾濫問題。羅致政在質詢時表示，目前發生這麼多起案件，松山分局之亂、北投分局之亂、潑蟑螂之亂，警察顏面盡失，黑道看警察這麼好欺負，警察在打擊毒品上會沒有威信，相關懲處目前進度如何？

陳家欽回應，有違法的都已經移送法辦，分局長也調職了，至於陳嘉昌曾說要自請處分，他目前還沒收到。

羅致政開始追問陳家欽有沒有要一起自請處分？陳家欽說「我沒有」；羅致政再質疑，所以你認為自己沒有任何責任？陳家欽持續跳針回應，「我應該負起責任」、「我要負全國台灣治安責任」、「我不是逃避責任」。

羅致政接著指出，不僅是近期這幾起案件，從館長被槍擊到現在，全國已經超過30件槍擊案，有就地正法的，有一言不合開20槍的，都沒有覺得自己要負責的地方？

陳家欽回應，他要負起全國治安的責任，他從警40幾年，經歷槍林彈雨，生命早就都置之於度外，「不會在乎或關心我的職位」。羅致政則強調，他不是在質疑陳家欽會怕，而是警政署長自請處分對於警界是很重要的宣示。

最後，羅致政說，他不是要陳家欽辭職，但若陳家欽願意自請處分，那下面的警察都會有壓力，因為署長都帶頭了，局長跟分局長也會有警覺，但大家都不自請處分，都是嘴巴上說要負責，「你也不辭我也不辭，大家都繼續在那邊晃。」