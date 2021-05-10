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自主健康管理可與女友近距離接觸？　薛瑞元「妙答」讓現場大爆笑

▲▼蘇巧慧、薛瑞元。（圖／翻攝國會頻道）

▲自主健康管理可與女友近距離接觸？薛瑞元「妙答」讓現場大爆笑。（圖／翻攝國會頻道）

記者嚴云岑／台北報導

華航諾富特案已有31人染疫，今（10）日下午預計再公布確診者，據傳為一位機師，但仍有待指揮中心證實。衛福部次長薛瑞元上午代理陳時中部長出席立法院衛環會，面對綠委蘇巧慧詢問，自主健康管理期間可以與女朋友有近距離接觸嗎？他以一句「妙答」讓全場哄堂大笑。

華航諾富特案累積10機師、1空服員染疫。上週公布的最新確診者為50多歲華航機師（案1185），也是在自主健康管理期間去過飛鏢酒吧的30多歲機師（案1153）教官。兩人在案1153發病可傳染期前1小時，曾一同進行模擬飛行訓練，但因時間差沒被匡列，夫妻可傳染期間曾去過富邦銀行內湖分行、桃園華泰名品城。指揮中心昨已將可傳染期匡列從回推2天增加為3天。

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蘇巧慧在質詢時先詢問勞動部次長王尚志自主健康管理期間可上班嗎？可以活動到什麼樣的範圍？中小企業要請員工來調機器可以嗎？王均表示，如果有管理好可上班。但在面對蘇巧慧追問，是否可以去酒吧、見女友？則無法給出肯定答案。

蘇巧慧於是轉問薛瑞元，薛回應，自主健康期間可去工廠校正機器、可以去上班，但不得去公共場所聚餐、邀請三五好友到家聚餐也儘量避免。至於戴口罩去酒吧射飛鏢也不可以，因為自主健康管理期間需要有體溫監測，不能去不特定場所，也不能搭乘大眾交通運輸。

蘇巧慧進一步追問，如果機師有女朋友的話，自主健康管理期間可以去找她嗎？可以有近距離接觸嗎？薛瑞元頓了一下緩慢回應，可以，「而且如果沒有近距離接觸也很奇怪。」語畢現場爆出一陣笑聲。

上午質詢中，藍委廖國棟也對確診者足跡公布太慢、資訊太零散提出質疑，也檢疫應對社區擴大採減，揪出隱形傳播鏈。對此，薛瑞元回應，「社區有隱形傳播鏈但沒有人發病，這我不相信。」之後也會請疾管署研議，把足跡統整後放到Covid 19專區裡。

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