　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

燁聯鋼鐵大火證實「人為操作問題」　環保局準備開罰

▲▼高雄燁聯鋼鐵油槽燃燒大火。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲高雄燁聯鋼鐵油槽燃燒大火。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

義联集團所屬的燁聯鋼鐵公司，在高雄岡山廠一處油槽昨晚竄火，現場冒出濃煙，火勢相當大，約2個小時後控制火勢，造成一名員工嗆傷送醫，高雄市長陳其邁也到場坐鎮，勒令暫時停工；初步了解為人為操作不當，但這場大火也引起空氣污染危機，高雄市府環保局表示，工廠若因操作不當導致火警冒黑煙，環保局會依違反空污法第32條告發，處10萬元以上500萬元以下罰緩。

這場火警發生於9日21時7分，消防局獲報，燁聯鋼鐵位於高雄市岡山區興隆街的廠區失火，消防局共出動45車96人前往搶救，現場為燃燒冷軋廠內機台及潤滑油溝槽，23時20分火勢控制，23時39分火勢撲滅，一名49歲的男性員工因呼吸喘、雙手紅腫、在搶救時吸入濃煙，由救護人員處置後送醫。

▲▼高雄燁聯鋼鐵油槽燃燒大火。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲一名員工送醫，無大礙。（圖／記者吳世龍翻攝）

現場燃燒面積約400平方公尺工作場域，因該廠是自動化，當時僅有2名員工，高雄市府已經勒令停工，起火原因仍待調查，檢查員也到場調查中，初步了解是人為操作不慎才引發廠區燃燒。一早廠區內還留有不少燃燒痕跡，器具都燒成焦黑，以及地上有大片水痕，廠區人員也到場巡視中。

▲燁聯大火，另一抛光研磨線正在運作中 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲燁聯大火後，另一抛光研磨線正在運作中 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

燁聯鋼鐵顏志榮副總10日表示，火警是發生於冷軋廠研磨拋光線，生產線沒有影響，還有另一條產線可運作，但財損有待確認，他並表示，初步了解操作有人為問題，但因為當事人目前還在醫院治療，一切還等消防局調查中。

▲燁聯大火，另一抛光研磨線正在運作中 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲該冷軋一廠NO.3 軋延機正常運作情況，不受事故拋光研磨線影響 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

這場大火也引起空氣污染危機，高雄市府環保局表示，仍待消防局調查報告，如是工廠若因操作不當導致火警冒黑煙，環保局會依違反空污法第32條告發，處10萬元以上500萬元以下罰緩。

時間對我們來說完全沒用！

ET快訊
身分證只要中2碼　麻辣鍋全桌可享「鮑魚吃到飽」
快訊／立榮爆胎卡跑道！印度僑胞台商「轉降落桃園機場」
快訊／立榮航班迫降松山機場畫面曝！　消防車開進機棚內
獨／華航再增確診陳時中急開會　染疫者是另一機隊的飛行教官

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台中男酒後失蹤！妻嘆：2天不回家正常　隔天驚見他陳屍水溝

滯台菲移工淪詐團人頭帳戶新來源　北車成收簿領贓款熱點

桃園自小客逆向撞機車　騎士頸部重創不治！網PO文求行車紀錄影像

快訊／松山機場立榮航空飛機迫降！消防車開進機棚內

頭汴坑溪意外頻傳！母親節再釀2死　居民驚喊：真的不要再來了啦

撞Uber衝民宅逃逸　車上搜出41顆子彈！駕駛參加告別式被逮

陸軍退役中校月領9萬當共諜　緩刑遭撤銷須入獄服刑

「快醒來，唱歌給媽媽聽」柔道童昏迷20天　媽媽醫院陪過母親節

溺水2死！7歲童爸喊告「27歲溺斃男」　律師預言結局

燁聯鋼鐵大火證實「人為操作問題」　環保局準備開罰

泰國56歲男神級帥爸多金又精壯　正妹女兒秒輸！網呼：缺新媽嗎

辛尤里驚傳輕生！「我撐不下去了」　曝眼鏡男下跪照…留遺言：把我毀得徹底

小S求許老三「母親節不惹我生氣」　聽許老三神回覆…當場無法反駁ＸＤ

幫許崑源女兒喬車位遭拒絕！　鄰長翻臉飆罵店家「囂張X小」

你老了嗎？不能熬夜、討厭社交 流行歌聽什麼？秒答：稻香啊～

驚悚影曝！怪獸級貨櫃車沒固定　一過彎「整個被帶走」翻墜落溪

陳沂深夜直播吵架雞排妹...1.5萬人圍觀　嗆「性騷擾沒證據」鄭家純：讓加害者更猖狂

7歲兒「滑倒墜溪」被溺水男拉住 2人不治...男童爸哽咽：會提告

海邊散步愛犬狂嗅1.6kg怪石！金門男撿回家驚覺疑似「龍涎香」

趙小僑驚喜收母親節卡片感動泛淚　劉子銓成年告白：以後換我照顧你們

快訊／台中男酒後失蹤！妻嘆：2天不回家正常　隔天驚見他陳屍水溝

滯台菲移工淪詐團人頭帳戶新來源　北車成收簿領贓款熱點

桃園自小客逆向撞機車　騎士頸部重創不治！網PO文求行車紀錄影像

快訊／松山機場立榮航空飛機迫降！消防車開進機棚內

頭汴坑溪意外頻傳！母親節再釀2死　居民驚喊：真的不要再來了啦

撞Uber衝民宅逃逸　車上搜出41顆子彈！駕駛參加告別式被逮

陸軍退役中校月領9萬當共諜　緩刑遭撤銷須入獄服刑

「快醒來，唱歌給媽媽聽」柔道童昏迷20天　媽媽醫院陪過母親節

溺水2死！7歲童爸喊告「27歲溺斃男」　律師預言結局

燁聯鋼鐵大火證實「人為操作問題」　環保局準備開罰

印度疫情失控奧會稱已做萬全準備參賽東奧　日網友嚇壞：別來

外交部：印度禁止國際班機降落　洽談包機確實遇到困難

兒童遊樂區有「眼鏡蛇洞」！他誤踩家門　腳邊冒出100cm雙蛇嚇翻

快訊／台中男酒後失蹤！妻嘆：2天不回家正常　隔天驚見他陳屍水溝

悍將中學第4屆校草選拔沒有他　林哲瑄中斷3連霸

貴婦豪砸120萬弄臭小三！前徵信業員工曝「驚人內幕」　做完秒離職

原民狩獵案803號釋憲　事件緣由及結果這裡看！

咬得到大塊筍丁！台中3代傳承包子店　天然芋泥、雙倍起司超欠吃

柯文哲存款增167萬！出清中國名稱基金　「無不明財產來源」

快訊／立榮「迫降松機」事故原因曝　機上70旅客全員平安

台中妹像癡漢一直看妹妹頭女警　原來是女模級警花

社會熱門新聞

快訊／高雄燁聯鋼鐵爆炸狂燒「7萬公升油槽」！消防13個分隊到場灌救

7歲兒被溺水男拉住溺斃！父哽咽：會提告

分房妻小腹隆起…男氣炸！親媽1句話打臉他

虎尾街道奪命血滴子！路過輪胎遭刺破

少婦偷情小鮮肉遭丟海冤死3天後浮起　錶蓋數字藏線索

即／燁聯鋼鐵狂燒！1員工受傷送醫

即／松山機場立榮迫降！

溺斃夫遭控拉7歲童的腳　妻出面回應

更衣室視訊男友人！一旁運動女全裸入鏡

獨／7歲童遭拉下水溺死　高大成曝驗屍關鍵

下個月畢業！高職生拱天宮旁車禍亡　母到場淚崩

燁聯大火操作不慎釀禍　遭勒令停工

即／普悠瑪卡在蘭陽大橋　網：宜蘭一天出事兩次

獨／成功嶺男大兵躲淋浴間　2女軍官洗澡被看光光

更多熱門

相關新聞

撞Uber衝民宅逃逸　車上有41顆子彈！駕駛落網了

撞Uber衝民宅逃逸　車上有41顆子彈！駕駛落網了

高雄苓雅分局9日凌晨執行擴大臨檢勤務，在清晨4點多時於中正二路與福德二路執行路檢勤務，1輛白色自小客車經警方示意攔檢未停，執意衝過警方路檢點，結果逃逸過程中在福德三路與四維一路口闖紅燈，意外與另1輛Uber發生車禍又撞破民宅鐵門，車駕駛隨即棄車逃逸，警方循線在同一天將人逮補歸案，並起獲一把九Ｏ式手槍及子彈。

高市鳳山區大樓竄火舌　60住戶急疏散

高市鳳山區大樓竄火舌　60住戶急疏散

燁聯大火操作不慎釀禍　遭勒令停工

燁聯大火操作不慎釀禍　遭勒令停工

即／燁聯鋼鐵狂燒！1員工受傷送醫

即／燁聯鋼鐵狂燒！1員工受傷送醫

快訊／高雄燁聯鋼鐵爆炸狂燒「7萬公升油槽」！消防13個分隊到場灌救

快訊／高雄燁聯鋼鐵爆炸狂燒「7萬公升油槽」！消防13個分隊到場灌救

關鍵字：

燁聯鋼鐵岡山高雄

讀者迴響

熱門新聞

親舅捐贈女童器官！受贈者全離奇身亡

情侶裝秀親密1／巫苡萱　勾高壯男夜返香閨

洗菜深夜喊話采子「我討厭妳」

快訊／高雄燁聯鋼鐵爆炸狂燒「7萬公升油槽」！消防13個分隊到場灌救

快訊／太魯閣號撞上「侵入平交道路人」　死傷不明

采子神隱24天首發聲！

7歲兒被溺水男拉住溺斃！父哽咽：會提告

分房妻小腹隆起…男氣炸！親媽1句話打臉他

尹汝貞被問不滿意媳婦怎辦？豁達回應韓網讚爆

2虎上演員外不要　羞調情閃瞎網

雷／《全明星》廖允杰集合紅隊「曝新決定」

虎尾街道奪命血滴子！路過輪胎遭刺破

輕鬆解鎖別人的iPhone？示範片網路瘋傳

少婦偷情小鮮肉遭丟海冤死3天後浮起　錶蓋數字藏線索

重機騎士雷殘摔斷腳　左掌剩皮相連懸空晃

更多

最夯影音

更多
泰國56歲男神級帥爸多金又精壯　正妹女兒秒輸！網呼：缺新媽嗎

泰國56歲男神級帥爸多金又精壯　正妹女兒秒輸！網呼：缺新媽嗎
辛尤里驚傳輕生！「我撐不下去了」　曝眼鏡男下跪照…留遺言：把我毀得徹底

辛尤里驚傳輕生！「我撐不下去了」　曝眼鏡男下跪照…留遺言：把我毀得徹底

小S求許老三「母親節不惹我生氣」　聽許老三神回覆…當場無法反駁ＸＤ

小S求許老三「母親節不惹我生氣」　聽許老三神回覆…當場無法反駁ＸＤ

幫許崑源女兒喬車位遭拒絕！　鄰長翻臉飆罵店家「囂張X小」

幫許崑源女兒喬車位遭拒絕！　鄰長翻臉飆罵店家「囂張X小」

你老了嗎？不能熬夜、討厭社交 流行歌聽什麼？秒答：稻香啊～

你老了嗎？不能熬夜、討厭社交 流行歌聽什麼？秒答：稻香啊～

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面