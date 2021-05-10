燁聯鋼鐵大火證實「人為操作問題」　環保局準備開罰

▲高雄燁聯鋼鐵油槽燃燒大火。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

義联集團所屬的燁聯鋼鐵公司，在高雄岡山廠一處油槽昨晚竄火，現場冒出濃煙，火勢相當大，約2個小時後控制火勢，造成一名員工嗆傷送醫，高雄市長陳其邁也到場坐鎮，勒令暫時停工；初步了解為人為操作不當，但這場大火也引起空氣污染危機，高雄市府環保局表示，工廠若因操作不當導致火警冒黑煙，環保局會依違反空污法第32條告發，處10萬元以上500萬元以下罰緩。

這場火警發生於9日21時7分，消防局獲報，燁聯鋼鐵位於高雄市岡山區興隆街的廠區失火，消防局共出動45車96人前往搶救，現場為燃燒冷軋廠內機台及潤滑油溝槽，23時20分火勢控制，23時39分火勢撲滅，一名49歲的男性員工因呼吸喘、雙手紅腫、在搶救時吸入濃煙，由救護人員處置後送醫。

▲一名員工送醫，無大礙。（圖／記者吳世龍翻攝）

現場燃燒面積約400平方公尺工作場域，因該廠是自動化，當時僅有2名員工，高雄市府已經勒令停工，起火原因仍待調查，檢查員也到場調查中，初步了解是人為操作不慎才引發廠區燃燒。一早廠區內還留有不少燃燒痕跡，器具都燒成焦黑，以及地上有大片水痕，廠區人員也到場巡視中。

▲燁聯大火後，另一抛光研磨線正在運作中 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

燁聯鋼鐵顏志榮副總10日表示，火警是發生於冷軋廠研磨拋光線，生產線沒有影響，還有另一條產線可運作，但財損有待確認，他並表示，初步了解操作有人為問題，但因為當事人目前還在醫院治療，一切還等消防局調查中。

▲該冷軋一廠NO.3 軋延機正常運作情況，不受事故拋光研磨線影響 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

這場大火也引起空氣污染危機，高雄市府環保局表示，仍待消防局調查報告，如是工廠若因操作不當導致火警冒黑煙，環保局會依違反空污法第32條告發，處10萬元以上500萬元以下罰緩。

時間對我們來說完全沒用！