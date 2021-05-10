5歲女童腦死！親舅到院喊：器官全捐了　一場怪夢「受贈者全死光」

▲女童頭部重創腦死，親舅喊「器官捐一捐」，受贈者全離奇身亡。（圖／取自免費圖庫pixabay）



記者柯振中／綜合報導

隨意將外甥女的器官捐贈出去，竟然發生可怕案件！醫藥記者梁惠雯日前分享，有名年約4、5歲的女童頭部重創，演變成腦死，家屬決定要器捐，沒想到受贈者離奇身亡，加上護理師做了詭異惡夢，巧合令人發毛。

梁惠雯在節目《新聞挖挖哇》上分享，這起案例發生在多年前，年約4、5歲的女童被送到醫院，外表看起來沒有太大的狀況，但腦部受到重創，後來經過搶救，依然宣告腦死。

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由於女童的母親已過世，父親又中風，從小跟著舅舅、舅媽生活，雖然有醫護懷疑「可能發生家暴」，但當時通報系統不發達，最後不了了之。後來舅舅決定，將女童的器官捐贈出。

▼女童腦死器捐，受贈者全離奇身亡。（圖／翻攝YouTube／新聞挖挖哇）



雖然覺得事有蹊蹺，但醫護還是尊重家屬決定，開始聯絡受贈者，完成器捐手術。不過，某位參與過程的護理師突然作了怪夢，夢到妹妹對她說「我要我的器官，妳把我的器官都還我」。

這位護理師起床以後，趕忙找同事來討論，應該如何處理，但器官都已經捐出，根本沒辦法再變動，雖然替女童感到不捨，也無可奈何。

令人感到奇怪的是，護理師們後續進行追蹤，了解受贈者的身體狀況，結果所有受贈者都沒有順利存活，巧合令人感到毛骨聳然。

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