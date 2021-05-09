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母遭撞亡5天　黃暐瀚母親節看70歲大壽照　373字看台灣酒駕現況

母遭撞亡5天　黃暐瀚母親節看70歲大壽照　373字看台灣酒駕現況

▲名嘴黃暐瀚的母親3個月前慶祝70歲大壽，卻在母親節前夕被酒駕撞死（圖／翻攝黃暐瀚臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

名嘴黃暐瀚的母親遭台中30歲方姓男美髮師酒駕撞死。事隔5天，黃暐瀚在臉書上PO出母親70歲大壽的照片，感嘆台灣對於酒駕完全沒學到教訓，「除了傷痛，我這幾天一直在腦海反覆思索的是，如何減少降低，下一個酒駕受害者的出現？能不能不再有任何一條寶貴的生命，這樣無意義地消逝？」

「那晚，媽媽笑得好開心！」黃暐瀚表示，家人3個月前相聚，幫媽媽慶祝70歲大壽，「媽媽最愛過節，超喜歡切蛋糕，記得那天，大家都笑得好開心」，「原本，今天晚上，我應該是和大哥大嫂，與媽媽在一起吃飯，慶祝母親節的。但這頓飯，吃不成，媽媽已經不在了。」

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黃暐瀚說，媽媽過世已經5天，全台也因此事件擴大取締酒駕，光是南部某縣市3天就取締64起違規酒駕，讓他感嘆「台灣人到底為什麼會有那麼多人喝酒開車喝不怕？」

▲▼美髮師「前一晚也酒駕」被逮畫面曝光。（圖／記者游瓊華翻攝、記者葉國吏翻攝）

▲▼黃暐瀚感嘆全台執法，南部某縣市3天就取締64起酒駕。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲▼江啟臣赴黃暐瀚母親靈堂致意。（圖／記者白珈陽翻攝）

黃暐瀚認為，台大醫院女醫師曾御慈2013年遭酒駕的汽車業務員詹震山撞死，引起社會關注及憤怒，但8年過去，酒駕情況卻依然存在，可見我們的社會完全沒有學到教訓，「除了傷痛，我這幾天一直在腦海反覆思索的是，如何減少降低，下一個酒駕受害者的出現？能不能不再有任何一條寶貴的生命，這樣無意義地消逝？這需要大家一起來努力。願天下每一位母親，母親節、平安。」

網友看完紛紛留言，「暐瀚哥加油，這是個讓你心碎的母親節。而這樣的痛，我們都有可能碰上，所以酒駕防治是大家必須要一起關注和努力的」、「你的悲傷讓媽媽帶走，她的美麗留在你的心中」、「只要有酒駕的新聞都會讓受害家屬心痛！什麼時候才可以終止這樣的惡夢？」

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