　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

滯台菲移工淪詐團人頭帳戶新來源　北車成收簿領贓款熱點

記者張君豪／台北報導

▲台北車站成為菲律賓移工協助詐騙集團提領贓款賣人頭帳戶熱點，鐵警掃蕩詐騙集團並對移工展開宣導。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台北車站成為菲律賓移工協助詐騙集團提領贓款賣人頭帳戶熱點，鐵警掃蕩詐騙集團並對移工展開宣導。（圖／記者張君豪翻攝）

鐵路警察局10日上午宣布破獲一菲律賓移工組成的詐騙車手集團，警方發現他們以交友軟體聯絡，接受詐騙集團委託，提供自己在台的中華郵政帳號存摺供詐騙集團充當人頭帳戶，這些人頭帳號接收詐騙集團騙匯贓款高達數百萬元，鐵路警察局日前組成專案小組展開調查，並在今年3、4月間收網，逮捕20名平常在台北車站附近出沒的外籍移工。

▲台北車站成為菲律賓移工協助詐騙集團提領贓款賣人頭帳戶熱點，鐵警掃蕩詐騙集團並對移工展開宣導。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台北車站成為菲律賓移工協助詐騙集團提領贓款熱點，鐵警掃蕩詐騙集團。（圖／記者張君豪翻攝）

鐵路警察局表示，警方去年12月偵辦以網路交友為幌子的詐騙集團，發現該集團以話術詐騙台灣數十名民眾，吸金財損高達新台幣500萬元，鐵警刑警大隊與鐵警台北分局、刑事局國際刑警科、新北市板橋分局、台北市北投分局、桃園市八德分局共組專案小組，報請新北地檢署檢察官指揮偵辦。

▲台北車站成為菲律賓移工協助詐騙集團提領贓款賣人頭帳戶熱點，鐵警掃蕩詐騙集團並對移工展開宣導。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台北車站成為移工協助詐騙集團提領贓款賣人頭帳戶熱點，鐵警掃蕩詐騙集團並對移工展開宣導。（圖／記者張君豪翻攝）

鐵警局介入調查，發現歹徒要求被害人匯款均流入在台菲律賓籍移工申請的中華郵政帳戶，詐騙集團甚至教唆移工利用台北車站三鐵共構特色，利用站體內置物箱及便利交通特性，騙不知情移工在北車內商家ATM領取贓款，並以「同鄉匯款」為由解釋帳戶有入帳金額，並以每筆贓款發放3%手續費當作外勞走路工，眾多移工以為幫同鄉忙卻因此成為詐騙集團車手。

新北檢指派企業犯罪專組，具洗錢防制師資格檢察官謝祐昀指揮偵辦，鎖定E嫌為菲律賓籍移工在台主嫌，負責與菲國詐欺集團聯絡，招募移工車手、收簿手，專案小組復於3月22日、4月19日陸續緝獲涉案移工到案，並查扣作為洗錢使用之銀行帳戶存簿、提款卡、匯款單等證物，全案詢後依詐欺、洗錢防制法解送新北地檢署偵辦。

警方指出因台灣金融機構對開戶人審查日趨嚴格，詐騙集團轉向在台外籍移工收購存摺當人頭帳戶，警方收網逮捕菲律賓移工車手集團主嫌E男及旗下成員共20人，並起獲提款卡，存摺、現金28萬餘元等贓證物。

由於這批菲律賓詐騙車手平常都在車站移工聚集地出沒，鐵警局破案後並派員加強宣導，希望能建立外籍移工避免遭詐騙集團利用知識，避免外籍移工再因助人熱忱身陷法網。

【相關新聞】

獨／吹哨者驚爆東新營造黑幕！黑猴父子遭約談　工地主任涉借牌

獨／法國菁英愛上台灣女學霸　古查爾生日前夕搭上死亡列車


 
ET快訊
7歲童溺死！姊心碎要弟弟「回岸邊」　招魂一次允杯
兒童遊樂區有「眼鏡蛇洞」！　他誤踩冒出100cm雙蛇嚇翻
快訊／印度旅客返台畫面曝！驚傳「3人有症狀」被帶走
女星整型失敗「鼻子少一塊肉」！　7個月後露臉：長不回來了
快訊／7歲童被拖下水溺斃？　相驗結果出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

7歲童溺死！姊心碎要弟弟「回岸邊」：回到家這邊…招魂一次允杯

女大生遭同校男拍臀　控校方兩單位互推！監視器檔案還是沒拿到

孩子要誰養！渣男撂人持BB槍、甩棍毆前女友　同事親密搭載也慘了

太魯閣號出軌家屬急找人　旅客服務中心竟回「去擲筊問神明」

快訊／7歲男童溺斃「相驗結果出爐」！腿部沒有抓痕

捷運保全被嫌偷懶怒開置物櫃狂噴　女副站長崩潰「杯子裡油油的」

快訊／頭汴坑溪2死！　溺斃男妻公開「第一時間畫面」

燁聯鋼鐵大火　「作業不當+勞工無防護」勞工局將開罰30萬

快訊／立榮飛機爆胎畫面曝光！機上74人驚險逃生

外遇台商確診怕死「求女兒照顧異母妹」　正宮獨守16年怒放生

泰國56歲男神級帥爸多金又精壯　正妹女兒秒輸！網呼：缺新媽嗎

辛尤里驚傳輕生！「我撐不下去了」　曝眼鏡男下跪照…留遺言：把我毀得徹底

小S求許老三「母親節不惹我生氣」　聽許老三神回覆…當場無法反駁ＸＤ

你老了嗎？不能熬夜、討厭社交 流行歌聽什麼？秒答：稻香啊～

幫許崑源女兒喬車位遭拒絕！　鄰長翻臉飆罵店家「囂張X小」

驚悚影曝！怪獸級貨櫃車沒固定　一過彎「整個被帶走」翻墜落溪

陳沂深夜直播吵架雞排妹...1.5萬人圍觀　嗆「性騷擾沒證據」鄭家純：讓加害者更猖狂

7歲兒「滑倒墜溪」被溺水男拉住 2人不治...男童爸哽咽：會提告

海邊散步愛犬狂嗅1.6kg怪石！金門男撿回家驚覺疑似「龍涎香」

趙小僑驚喜收母親節卡片感動泛淚　劉子銓成年告白：以後換我照顧你們

7歲童溺死！姊心碎要弟弟「回岸邊」：回到家這邊…招魂一次允杯

女大生遭同校男拍臀　控校方兩單位互推！監視器檔案還是沒拿到

孩子要誰養！渣男撂人持BB槍、甩棍毆前女友　同事親密搭載也慘了

太魯閣號出軌家屬急找人　旅客服務中心竟回「去擲筊問神明」

快訊／7歲男童溺斃「相驗結果出爐」！腿部沒有抓痕

捷運保全被嫌偷懶怒開置物櫃狂噴　女副站長崩潰「杯子裡油油的」

快訊／頭汴坑溪2死！　溺斃男妻公開「第一時間畫面」

燁聯鋼鐵大火　「作業不當+勞工無防護」勞工局將開罰30萬

快訊／立榮飛機爆胎畫面曝光！機上74人驚險逃生

外遇台商確診怕死「求女兒照顧異母妹」　正宮獨守16年怒放生

被爆涉趙介佑案遭政風訪談　余文「皆按照規定走」：經得起考驗

「防疫保單」大賺！　金管會：目前看來確實大發利市　

7歲童溺死！姊心碎要弟弟「回岸邊」：回到家這邊…招魂一次允杯

韓國「香蕉牛奶」變香氛噴霧！螞蟻人美夢成真　隨時沉浸在甜味中

「0分考卷換水煎包」　南投佛心老闆：鼓勵邊緣學生不放棄努力

LIVE／華航再傳另一機隊教官確診！陳時中最新說明

破門救人反賠錢是真的嗎？　消防員揭《火神》劇情：還有更扯的

從重劃區熱回蛋黃區！板橋新案搶在地客　文化路衝上8字頭

Honda「大改款FIT」已有人下訂成功？台灣本田回應了

伊能靜19歲兒「薄紗開洞女裝」火辣照曝！母親節告白：一輩子愛妳

社會熱門新聞

快訊／高雄燁聯鋼鐵爆炸狂燒「7萬公升油槽」！消防13個分隊到場灌救

分房妻小腹隆起…男氣炸！親媽1句話打臉他

7歲兒被溺水男拉住溺斃！父哽咽：會提告

虎尾街道奪命血滴子！路過輪胎遭刺破

少婦偷情小鮮肉遭丟海冤死3天後浮起　錶蓋數字藏線索

即／7歲男童溺斃「相驗結果出爐」！

即／松山機場立榮迫降！

即／立榮飛機爆胎畫面曝光！

獨／7歲童遭拉下水溺死　高大成曝驗屍關鍵

溺斃夫遭控拉7歲童的腳　妻出面回應

即／頭汴坑溪2死！　溺斃男妻公開「第一時間畫面」

即／燁聯鋼鐵狂燒！1員工受傷送醫

更衣室視訊男友人！一旁運動女全裸入鏡

即／普悠瑪卡在蘭陽大橋　網：宜蘭一天出事兩次

更多熱門

相關新聞

頭汴坑溪母親節再釀2死　居民：真的不要再來了啦

頭汴坑溪母親節再釀2死　居民：真的不要再來了啦

台中太平區頭汴坑溪9日發生一起溺水意外，造成一名27歲陳姓男子及7歲李姓男童不幸喪命。據了解，事發地點頭汴坑溪是台中市11處危險水域之首，屢屢發生溺水意外，上個月才有人在溪邊洗澡溺斃，沒想到9日卻又發生意外，也讓附近居民直喊，「真的不要再來了」。

苗栗小貨車雙黃線迴轉　騎士剎不住撞上捲車底重傷

苗栗小貨車雙黃線迴轉　騎士剎不住撞上捲車底重傷

曾文水庫蓄水量剩6趴　黃偉哲全力找水源

曾文水庫蓄水量剩6趴　黃偉哲全力找水源

宜蘭婦一早去拔菜　闖平交道遭太魯閣號撞死

宜蘭婦一早去拔菜　闖平交道遭太魯閣號撞死

BMW撞保時捷還棄車逃　機油外漏害騎士慘摔

BMW撞保時捷還棄車逃　機油外漏害騎士慘摔

關鍵字：

菲律賓移工詐騙集團收簿人頭帳戶影音

讀者迴響

熱門新聞

親舅捐贈女童器官！受贈者全離奇身亡

情侶裝秀親密1／巫苡萱　勾高壯男夜返香閨

洗菜深夜喊話采子「我討厭妳」

陳水扁變電線人　他嘆：這樣已Ｎ次

快訊／高雄燁聯鋼鐵爆炸狂燒「7萬公升油槽」！消防13個分隊到場灌救

分房妻小腹隆起…男氣炸！親媽1句話打臉他

快訊／太魯閣號撞上「侵入平交道路人」　死傷不明

7歲兒被溺水男拉住溺斃！父哽咽：會提告

尹汝貞被問不滿意媳婦怎辦？豁達回應韓網讚爆

采子神隱24天首發聲！

2虎上演員外不要　羞調情閃瞎網

雷／《全明星》廖允杰集合紅隊「曝新決定」

虎尾街道奪命血滴子！路過輪胎遭刺破

身分證520中2碼　全桌鮑魚吃到飽

重機騎士雷殘摔斷腳　左掌剩皮相連懸空晃

更多

最夯影音

更多
泰國56歲男神級帥爸多金又精壯　正妹女兒秒輸！網呼：缺新媽嗎

泰國56歲男神級帥爸多金又精壯　正妹女兒秒輸！網呼：缺新媽嗎
辛尤里驚傳輕生！「我撐不下去了」　曝眼鏡男下跪照…留遺言：把我毀得徹底

辛尤里驚傳輕生！「我撐不下去了」　曝眼鏡男下跪照…留遺言：把我毀得徹底

小S求許老三「母親節不惹我生氣」　聽許老三神回覆…當場無法反駁ＸＤ

小S求許老三「母親節不惹我生氣」　聽許老三神回覆…當場無法反駁ＸＤ

你老了嗎？不能熬夜、討厭社交 流行歌聽什麼？秒答：稻香啊～

你老了嗎？不能熬夜、討厭社交 流行歌聽什麼？秒答：稻香啊～

幫許崑源女兒喬車位遭拒絕！　鄰長翻臉飆罵店家「囂張X小」

幫許崑源女兒喬車位遭拒絕！　鄰長翻臉飆罵店家「囂張X小」

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面