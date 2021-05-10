滯台菲移工淪詐團人頭帳戶新來源　北車成收簿領贓款熱點

記者張君豪／台北報導

▲台北車站成為菲律賓移工協助詐騙集團提領贓款賣人頭帳戶熱點，鐵警掃蕩詐騙集團並對移工展開宣導。（圖／記者張君豪翻攝）

鐵路警察局10日上午宣布破獲一菲律賓移工組成的詐騙車手集團，警方發現他們以交友軟體聯絡，接受詐騙集團委託，提供自己在台的中華郵政帳號存摺供詐騙集團充當人頭帳戶，這些人頭帳號接收詐騙集團騙匯贓款高達數百萬元，鐵路警察局日前組成專案小組展開調查，並在今年3、4月間收網，逮捕20名平常在台北車站附近出沒的外籍移工。

▲台北車站成為菲律賓移工協助詐騙集團提領贓款熱點，鐵警掃蕩詐騙集團。（圖／記者張君豪翻攝）

鐵路警察局表示，警方去年12月偵辦以網路交友為幌子的詐騙集團，發現該集團以話術詐騙台灣數十名民眾，吸金財損高達新台幣500萬元，鐵警刑警大隊與鐵警台北分局、刑事局國際刑警科、新北市板橋分局、台北市北投分局、桃園市八德分局共組專案小組，報請新北地檢署檢察官指揮偵辦。

▲台北車站成為移工協助詐騙集團提領贓款賣人頭帳戶熱點，鐵警掃蕩詐騙集團並對移工展開宣導。（圖／記者張君豪翻攝）

鐵警局介入調查，發現歹徒要求被害人匯款均流入在台菲律賓籍移工申請的中華郵政帳戶，詐騙集團甚至教唆移工利用台北車站三鐵共構特色，利用站體內置物箱及便利交通特性，騙不知情移工在北車內商家ATM領取贓款，並以「同鄉匯款」為由解釋帳戶有入帳金額，並以每筆贓款發放3%手續費當作外勞走路工，眾多移工以為幫同鄉忙卻因此成為詐騙集團車手。

新北檢指派企業犯罪專組，具洗錢防制師資格檢察官謝祐昀指揮偵辦，鎖定E嫌為菲律賓籍移工在台主嫌，負責與菲國詐欺集團聯絡，招募移工車手、收簿手，專案小組復於3月22日、4月19日陸續緝獲涉案移工到案，並查扣作為洗錢使用之銀行帳戶存簿、提款卡、匯款單等證物，全案詢後依詐欺、洗錢防制法解送新北地檢署偵辦。

警方指出因台灣金融機構對開戶人審查日趨嚴格，詐騙集團轉向在台外籍移工收購存摺當人頭帳戶，警方收網逮捕菲律賓移工車手集團主嫌E男及旗下成員共20人，並起獲提款卡，存摺、現金28萬餘元等贓證物。

由於這批菲律賓詐騙車手平常都在車站移工聚集地出沒，鐵警局破案後並派員加強宣導，希望能建立外籍移工避免遭詐騙集團利用知識，避免外籍移工再因助人熱忱身陷法網。

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