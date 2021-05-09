確診者華泰名品城逛街　業者：一天消毒8次，維持正常營運

記者蔡惠如／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（5／9）公布案1183和案1184確診前足跡，表示曾在5／1去過華泰名品城逛街，業者表示今桃園市衛生局已在周遭進行消毒作業，且園區內一天也會進行8次的區域消毒，目前也未有工作人員有發燒或不適現象，現仍正常提供營運。

▲華泰名品城5／1出現確診者足跡，官方表示目前一切正常營運。（圖／業者提供）

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▲陳時中說明案1183、1184採檢狀況。（圖／中央疫情指揮中心提供）

案1183為本國籍50多歲華航男機師，4／29接種第一劑AZ疫苗，並於5／4出現全身倦怠，5／6出現發燒，同日就醫採檢確診，案1184為本國籍50多歲女性則為案1183同住家人，於5／7由衛生單位安排就醫採檢確診，案1183曾在5／1至Pilot in Cafe、華泰名品城與胡同彭家老鋪新疆拉麵店。

對此，華泰名品城也對外表示，於稍早接獲衛生局通報，表示5／1下午一點至一點半，有確診顧客至園區停留 30 分鐘，而位處桃園國門地區，也在園區各處每日進行8次清潔消毒，並於每週五於閉店，進行一次大規模全區消毒。

▲華泰名品城園區設計以露天設計為主，各店的空調都是獨立運作。（圖／翻攝自華泰名品城粉專）

業者表示，園區內設計均為美式露天的開放空間，而進入園區內也有警衛巡邏，確保民眾即使在露天區域走動，也需確實配戴口罩，每間店舖的空調均為獨立對流，不會有氣流交叉感染疑慮，目前有未有工作同仁出現發燒或身體不適現象，目前華泰名品城仍正常營業，並照之前標準持續進行消毒工作。

另外也針對5／1當天同時出現在園區的顧客，呼籲自主健康監測14天，若於 5／19 前出現上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等症狀，應佩戴醫用口罩，儘速至就近指定社區採檢院所就醫，不得搭乘大眾運輸。並請於就醫時，主動告知接觸史、旅遊史、職業暴露、周遭其他人是否有類似症狀等。如有相關疑問，請撥打防疫專線 1922。

▲案1183、1184公布足跡。（圖／指揮中心提供）