LIVE／駐印「6染疫外交人員」專機將抵台！陳時中最新說明

記者李佳蓉／綜合報導

華航諾富特案昨（7）日加零，迄今累計29人確診，揪出22人基因定序皆為英國變異株。而在印度因疫情升溫，包括台灣駐印代表處已累計6人確診，其中1人重症，外交部已派醫療專機後送染疫同仁，預計今日傍晚抵達台北後直送醫院治療。至於疫情是否又有變化，中央流行疫情指揮中心下午2時召開臨時記者會，由指揮官陳時中親自主持說明。

由於印度疫情嚴峻，關於僑民部分，外交指出自今年4月印度第二波疫情持續升溫以來，駐印度代表處同仁也一直與台商及僑民保持密切聯絡，隨時提供施打疫苗及醫療的資訊，並協調其他航空公司返台的機位。

除了在5月1日及3日安排25位國人搭乘日本航空經東京返台外，5月7日再度安排41位國人搭乘日航班機，預訂於8日中午返抵台北。外交部與駐處同時也持續協調旅行社及航空公司，安排包機協助有意願返國的僑民台商。

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▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，華航清零計畫採檢分為鼻咽PCR與深喉唾液，已安排合作醫療院所，在台北、桃園兩地進行採檢，昨已與部立醫院專家進行場地會勘，第一批須採檢者約54人，機師可以自行開車前往，搭乘公司車的機師，也會採一人一排座位安排。

染疫風暴延燒至今，相關罰則也紛紛出爐，除了諾富特飯店未落實一般旅客與高風險旅客不得混住規定，遭觀光局開罰15萬外。民航局也因華航公司對於員工防疫宿舍管理監督亦有不當，違反民用航空法第112條第2項第5款規定，未落實「國籍航空公司實施機組人員防疫健康管控措施作業原則」所訂防疫措施，祭出100萬元罰款。

而諾富特飯店非防疫旅館，卻被發現收住居家檢疫者，桃園市政府也將依《傳染病防治法》祭出罰則，得逐條開罰最高1.5萬元罰款。

▲印度新冠肺炎疫情嚴峻，宛如人間煉獄。（圖／路透）