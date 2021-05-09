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7台人從馬來西亞買船「一路開回台灣」　指揮中心回應了

▲▼7台人從馬來西亞開船回台。（圖／記者林悅翻攝）

▲安平港現場畫面。（圖／記者林悅翻攝）

文／中央社記者張榮祥、張茗喧台南8日電

台南市政府今晚證實，1艘購自馬來西亞遊艇上午駛回安平港，船上7名台籍人士下船時遭拒。衛生局長許以霖趕赴現場處理，初判無異狀，將辦理上岸手續後進行居家檢疫。

疾管署發言人莊人祥晚間接受中央社記者電訪時表示，無論是否為疫情期間，所有船隻入港前都必須先向港務局申請入港許可，經核准後，疾管署才會開始安排檢疫相關程序；據了解，這艘船稍早尚未獲港務局入港許可，疾管署自然無法展開檢疫相關安排作業。

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▼安平港現場畫面。（圖／記者林悅翻攝）

▲▼安平港。（圖／記者林悅翻攝）

台南市政府指出，包括徐姓男子在內等7名台灣籍人士，3月底從馬來西亞蘭卡威駕駛購買二手帆船要開回台灣，途中經過幾個港口補給，最後一次是11天前從沙巴港離開前往台灣，上午7時多駛入安平港。

市府表示，遊艇停靠在安平港亞果遊艇碼頭，船上人員要下船時遭海巡人員拒絕。海巡人員隨後穿防護衣上船檢查時，才發現遊艇未申報入港任何計劃，經與疾病管制署連繫，目前遊艇已駛往安平商港的港警碼頭。

由於正值疫情（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），期間，趕赴現場處理的許以霖表示，初判船上人員無異狀，未形成破口，目前正待移民署人員處理入境手續，才能由疾管署派員檢疫，入境後進行居家檢疫。許以霖說，這部分事屬中央權責，相關細節由疾管署說明。

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