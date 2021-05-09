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印度單日確診高達40萬人　我駐印外交官7人染疫、2人已後送返台

▲▼印度,新冠肺炎。（圖／路透）

▲印度新冠肺炎疫情極為嚴峻。（圖／路透）

記者陶本和／台北報導

印度新冠肺炎疫情極為嚴重，近日單日確診病例都超過40萬人。外交部9日表示，我駐印度代表處再新增一名確診，目前累積7名人員確診，而其中2位職員已搭乘醫療後送專機返台。

外交部表示，最近幾天印度的單日確診病例都超過40萬人，我國駐印度代表處及駐清奈辦事處均積極強化各項防疫措施，維持居家辦公，以確保駐處職員的健康與安全。

外交部指出，駐印度代表處為確保同仁健康安全，特別在8日上午再度安排做PCR檢測，當天晚間接到醫院通知有1位人員確診。而確診人員9日將赴當地醫療機構做進一步檢測及必要的治療，駐處將請印度外交部提供確診人員所需醫療協助，同時持續向國內專業諮詢個人保健措施。

外交部強調，駐處也已依照緊急應變計畫及印度政府相關規定，啟動防疫標準作業程序，並再度對辦公室進行重點消毒作業；截至今日為止，駐處共有7名人員確診，其中2位職員搭乘醫療後送專機於8日傍晚抵達台北，目前正在醫院接受治療。

面對印度嚴峻疫情，駐印度代表處於5月4日起全體同仁居家辦公至5月14日，外交部將持續與駐處密切聯繫，請同仁採取必要防疫與防護措施，同時對染疫人員提供必要協助，並在駐處人員健康無虞的情況下，持續推動各項重要業務。

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