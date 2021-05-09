第二波水逆來了！「5星座」慘成重災戶　金牛人財兩失大噴錢

▲金牛在水逆的這段期間要支付許多意料之外的大花費。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者陳致平／台北報導

水逆又要來了，今年的第二波水星逆行要從5月29日開始到6月下旬結束，受到影響的5個星座分別為雙子座、處女座、巨蟹座、金牛座、水瓶座，這段期間會遇到許多「不順利」，在愛情、金錢和事業上都會面臨一些小挑戰。命理專家「清水孟國際塔羅」小孟老師特別提醒2波處在重災區的朋友要小心，靜下心沉潛，別惹麻煩上身。



小孟老師在臉書上分析道，有5星座受到水逆影響，水星逆行代表情緒、回放和停滯，也就是一種「好運暫停」的概念，這一個月的時間會遇到許多挑戰，尤其是在重災區的雙子座和金牛座。

雙子座

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水星逆行進入雙子座的本命宮，顯示將有交通事故的發生，因此開車、騎車或是搭乘交通工具都要特別留意，小心車關意外；外出郊遊也要多留心身邊環境跟人身安全。另外，雙子要多提高警覺，小心遇上詐騙事件，尤其是在請精神不濟時，更不要隨便答應別人，錢財損失事小，若是涉及法律訴訟，可就麻煩纏身了。

金牛座

水星逆行進入金牛座的財帛宮位，金牛易與他人溝通不良，進而產生口角紛爭。此外，金牛恐會不小心遺失包包或弄丟皮夾，汽機車零件損壞，臨時需要大筆資金維修。生活上則因作息時間紊亂，造成上班開會搞錯方向、忘記處理老闆交代事項，遇上交通大打結等一些影響心情的干擾。偶爾會有精神不佳，思緒不清楚的現象，可說是人財兩失，要多加小心，讓自己保持清醒理智，安然度過水逆。

水瓶座

水星逆行進入水瓶座的戀愛宮位，代表著感情會遇到麻煩。已婚夫妻或交往中的情人會吵架，因心情不好而遷怒對方，或是看不慣另一半的生活習慣。此外，單身者要小心遇見爛桃花、感情騙子以及不忠誠的行為，建議情侶講話前要三思，單身者談戀愛要擦亮眼睛。

▲單身的水瓶要小心爛桃花。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

處女座

水星逆行進入處女座的事業宮位，意味著在工作事業上會有不順利的情況，導致計畫停頓或工作停擺。處女可能遇到與合作夥伴發生糾紛、工作上的訊息無法正常傳送，間接造成與客戶、老闆的溝通障礙，又或是例行性的工作沒注意而被刁難。

巨蟹座

水星逆行進入巨蟹座的精神宮位，若巨蟹想投資容易判斷錯誤，任何與偏財相關的都不會順利。不論是股票、基金、彩券、刮刮樂等，全都暫停再觀望，水逆這段期間不宜投資。