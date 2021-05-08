日網友瘋傳超準　血型+星座「最渣花心男」TOP3！第一名招數曝光　

▲日本網站用星座＋血型來分析哪種男生最容易成為渣男。（示意圖／資料照，下同）

記者閔文昱／綜合報導

許多女生只要戀愛就一頭栽入，熱戀退卻後才發現愛不對人，難道自己真有「招渣男體質」？最近日本網站「美人百花」用星座＋血型來分析在各種組合當中，選出最有可能成為「渣男」的前三名，其中第一名幾乎是女友一個接著一個，新戀情不曾間斷！

「美人百花」會把各種不一樣的戀愛觀，套入不同的星座及血型來做分析，經由日本網友認證超神準，網站也在6日曝光了最有可能成為「渣男」的前三名組合。

[廣告]請繼續往下閱讀...

第三名 A型+水瓶座

水瓶座喜歡與許多朋友待在一起，這種組合中的男性會有很多女性朋友，一旦有空的時候，他們會馬上思考該找誰一起共度閒暇時光，並很快就會找到女伴。如果當天順利有場美好的約會，A型水瓶男也不介意與對方發生性關係，但僅會抱持著「玩玩就好」的心態，並不會真的更深入去發展。

第二名 AB型+雙子座

AB型和雙子座都是充滿好奇心的類型，男性即使是已經擁有另一半，還是會對其他女性充滿遐想，甚至會無法克制對愛慕者表達愛意或是做出親密舉動。這樣的組合喜歡刺激、短暫的愛情，並且也會有吸引女性的特質，可以輕鬆的就找到玩伴。

第一名B型+天秤座

孤獨的B型和善於交際的天秤座結合在一起，恐怕就會就會成為真正的「時間管理大師」，這樣的男性若另一半正無暇顧及自己時，馬上就會想辦法和其他女性消磨時光，而與另一半分手時，也會很快就進入到下一段戀情。文中指出，這樣組合的男性真正的厲害之處是，他們很會掌握伴侶的心，可能會平白無故的送花束討對方歡心，但私底下卻做著不為人知的勾當。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘