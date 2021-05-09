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經典小鎮護照「集滿30個印章」抽5萬！玩最多次再抽LINE POINTS

▲交通部觀光局公布了經典小鎮3.0的名單，台南再傳捷報，共計有安平區、北門區、官田區3處獲選，加上鹽水區及後壁區，以及新化區，台南共計有6區入選。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲觀光局選出百大經典小鎮，推廣各處特色觀光資源。（圖／記者林悅翻攝）

記者李宜秦／台北報導

為整合並推動我國觀光資源，交通部觀光局陸續選出100個經典小鎮，今年打造「百大經典小鎮護照」，已於本月5日正式發行，民眾可至旅遊服務中心或國家風景區管理處免費索取，另提供電子版下載，造訪小鎮之餘還可抽5萬現金大獎。

觀光局打造「百大經典小鎮護照」並辦理電子集章活動，集章點遍布各小鎮景點、借問站與特色店家，並有特約店家合作提供集章活動專屬優惠，讓民眾跟著護照集章就能體驗小鎮好玩、好吃的地方。

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▲百大經典小鎮護照上線。（圖／觀光局）

▲百大經典小鎮護照上線。（圖／觀光局）

「百大經典小鎮護照」將於5月5日正式發行，於全臺各旅遊服務中心及交通部觀光局所屬國家風景區管理處皆可免費索取，另外小鎮護照也提供電子檔下載，民眾可至小鎮活動網站下載使用。

而電子集章活動活動期間則為5月5日起至11月5日，只要至小鎮掃描集滿5個不同小鎮章，就有機會獲得Air pods、優質旅宿住宿券等多項好禮，集滿任30個小鎮章，還有機會抽中萬元旅行單車、5萬元現金等大禮。今年加碼設置的小鎮高手榜，將公布遊客造訪小鎮次數，前30名就有機會抽中LINE POINTS。

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