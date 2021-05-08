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陸官方要管「追星粉絲團」　嚴打引發「非理性應援」行為

▲▼大陸廣電總局局長親口表示，要治理追星炒星。（圖／視覺中國CFP）

▲大陸追星亂象頻傳，官方決定重拳整治。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸國家網信辦8日宣布，將展開2021年「清朗」系列專項行動，重拳整治網路違法違規問題，力求有效遏制網路亂象滋生蔓延。值得注意的是，行動也特別針對近年造成眾多問題的「粉絲非理性應援」情況進行打擊，並要求規範明星及背後機構、官方粉絲團。

網信辦副主任盛榮華表示，「清朗」行動重拳整治網路違法違規問題，力求有效遏製網路亂象滋生蔓延，針對突出問題打好攻堅戰，在全網開展「大掃除」，為管網治網長效機制建設積累經驗，為構建清朗網路空間打下堅實基礎，通過專項行動集中時間集中力量解決群眾反映強烈的問題，提高人民群眾幸福感獲得感。

「清朗」專項行動中，最受關注的就是第八項「整治網上文娛及熱點排行亂象」，提到要規範明星及其背後機構、官方粉絲團的網上行為，嚴厲打擊網路暴力，引發網路粉絲群體非理性發聲、應援等的行為，整治網站平台熱點排行亂象問題，規範平台管理規則，建立完善長效工作機制。

由於大陸近年追星亂象頻傳，許多網友都相當認同網信辦打擊相關行為，並留言表達支持，「亂七八糟的偶像太多了，最好把選秀節目停了！」「一群不好好上學的人，憑什麼當偶像？」「追星追到無腦了，是該整治。」「粉絲的錢太好賺了，導致商業手段也越來越荒謬。」

「清朗」主要分為八個專項行動，包含：

一是「整治網上歷史虛無主義」專項行動，全面清理歪曲黨史國史軍史、鼓吹歷史虛無主義等有害信息，為慶祝建黨100週年營造良好的網上輿論氛圍。

二是「春節網路環境」專項行動，重點整治首頁首屏不良信息、生活服務類平台廣告推送、網紅主播行為、惡意營銷、不良網路社交行為和網路暴力等網路生態問題，營造歡樂喜慶、健康祥和的春節網上氛圍。

三是「算法濫用治理」專項行動，規範應用推薦算法進行新聞信息分眾化傳播的行為和秩序，指導互聯網平台優化信息過濾、排名、推薦機制，加強重點環節監管，嚴肅查處利用算法從事違法違規行為，開展算法安全技術檢查和技術評估。

四是「打擊網路水軍、流量造假、黑公關」專項行動，全面清理網路水軍帳號，依法依規處置推廣網路水軍信息的網站。重點整治網站平台、用戶帳號等通過人工或者技術手段實施流量造假、流量劫持以及虛假註冊帳號、非法交易帳號、操縱用戶帳號等行為。重點打擊從事敲詐勒索、抹黑攻擊競爭對手、有償刪帖、惡意炒作營銷等損害企業或他人權益的黑公關帳號或網站，全面清理涉網路「黑公關」違法和不良信息。

五是「未成年人網路環境整治」專項行動，著力為未成年人營造健康安全乾淨的網路環境，集中整治影響青少年身心健康、妨礙青少年上網學習的不良信息。重點打擊「軟色情」圖文、視頻，嚴厲打擊涉及未成年人的不良網路社交行為，深入清理QQ群組、互動社區、網路遊戲、網文小說、視頻直播等環節存在的不良亞文化信息，深入整治網課平台推送低俗娛樂等與學習無關的信息問題。
六是「整治PUSH彈窗新聞信息突出問題」專項行動，集中整治移動客戶端PUSH推薦違規「自媒體」信息、標題黨文章、導向錯誤信息等突出問題，規範移動客戶端PUSH推薦行為，嚴把內容導向關，維護良好網路傳播秩序。

七是「規範網站帳號運營」專項行動，整治違規註冊認證行為，對認證不規範的帳號限期整改，對整改不到位的予以關閉。整治假冒黨政機關、媒體、機構和名人帳號名稱等違反管理要求的問題亂象，集中關閉一批違法違規帳號。整治蹭時政熱點、標題黨、色情「擦邊球」、規模化「洗稿」等惡意營銷亂象。

八是「整治網上文娛及熱點排行亂象」專項行動，針對網上文化娛樂亂象問題，重點整治互聯網盲目模仿、低俗惡搞、內容涉黃、浮誇出格等各類低俗化娛樂化炒作亂象，嚴厲打擊各種以吸引眼球、追求流量為目的的違法違規和違背社會公序良俗原則的網路行為，嚴厲打擊網站平台炒作違法失德人員、劣跡藝人行為。規範明星及其背後機構、官方粉絲團的網上行為，嚴厲打擊網路暴力，引發網路粉絲群體非理性發聲、應援等的行為。整治網站平台熱點排行亂象問題，規範平台管理規則，建立完善長效工作機制。

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