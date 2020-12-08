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陸網信辦下架105款APP　包含麻豆傳媒、貓途鷹等

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▲▼陸網信辦下架105款APP　包含麻豆傳媒、貓途鷹等。（圖／翻攝央視）

▲陸網信辦發布公告。（圖／翻攝央視）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸國家網信辦8日宣布下架麻豆傳媒、貓途鷹在內的105款APP，稱名單內的部分APP涉及傳播淫穢色情、暴恐血腥等資訊，有些甚至還提供詐騙賭博、招嫖賣淫等服務。

網信辦指出，針對網友反映強烈的部分移動應用程序傳播淫穢色情、暴恐血腥等違法違規信息，提供詐騙賭博、招嫖賣淫等違法違規服務的網路亂象，國家網信辦依據《網路安全法》《網路信息內容生態治理規定》《移動互聯網應用程序信息服務管理規定》等法律法規和國家有關規定，自11月5日起組織開展移動應用程序信息內容亂象專項整治。

網信辦提到，首批清理下架共105款違法違規APP，包含貓途鷹、蘇格、面具公園、劇能玩、視界、tata、西蒂、癮歡、單身交友聊吧、黑夜漂流瓶、菲姬、夜擼雲、花姿直播、麻豆傳媒、豆漿TV播放器、紅杏視頻等。

網信辦強調，將持續推進移動應用程序整治工作，加強對移動應用程序信息服務的監督檢查，及時清理處置違法違規移動應用程序和應用商店，努力營造清朗網路空間。

該份名單引起許多大陸網友關注，許多人都不解國際旅遊平台「貓途鷹」的下架原因，並有人認為被下架的應該是「山寨」的貓途鷹，不是Tripadvisor，還提到貓途鷹不久前才發布一份打擊盜版的聲明。不過，稍早有網友在貓途鷹的官方微博上詢問，官方小編回應，「我們global這邊內容審核出現了一些漏洞，我們下架進行修整和再審核。」

另外，名單上的「麻豆傳媒」也受到不少人的注意，據了解，麻豆傳媒為專門拍攝中文AV的團隊，想打造屬於華人的中文市場，並稱不想讓日本一直走在前頭，將努力打造華人的驕傲。

▼旅遊平台TripAdvisor（貓途鷹）。（圖／翻攝TripAdvisor）

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