布林肯籲「恢復台灣WHA適當地位」　外交部：感謝堅定不移的支持

▲美國務卿布林肯。（圖／路透社）

記者蘇晏男／台北報導

美國務卿布林肯（Antony Blonken）7日發聲明挺台參與2021年世界衛生大會（WHA），並稱讚台灣是可靠的合作夥伴。對此，外交部8日表示誠摯感謝。

美國務院7日以布林肯名義，發布一則「恢復台灣在WHA的適當地位」聲明。內文中，布林肯不僅呼籲世界衛生組織（WHO）領導階層應讓台灣以觀察員身分參與2021年WHA，沒有正當理由繼續將台灣排除在WHA外，布林肯也肯定台灣為解決全球公衛問題提供了寶貴的貢獻和經驗，並稱讚台灣為可靠的合作夥伴、充滿活力的民主國家以及世界的一股良善力量。

對此，外交部8日表示，對布林肯一再公開為我國聲援，鼎力支持台灣參與WHA的立場表達誠摯感謝。

「美國對台灣參與WHO的關心與支持從未停歇，今年對我國國際參與的支持力道更勝以往，除布林肯以發布正式聲明的方式親自為我執言外，美國國會也多次以社群媒體串連、聯名致函、通過法案及公開發言等方式支持台灣參與本年WHA，充分發揮協調各國挺身為我國發聲的領頭羊角色。」

外交部感謝美國政府、國會乃至人民對於台灣參與WHO堅定不移的支持與鼎力相助，也誠摯歡迎更多國家與台灣一起努力，超越政治，共同守護全人類的健康安全。

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