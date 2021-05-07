廣西爆炸現「蘑菇雲」釀1死　村戶玻璃遭衝擊波震飛...車輛被砸毀

記者魏有德／綜合報導

廣西百色市昨（6）日傍晚發生一起意外事故，一間用於存放修路用的熱膨脹（裂石）劑房屋忽然一聲驚天巨響產生爆炸，連1公里外都可清楚見到爆炸產生的蘑菇雲，同村村民住宅玻璃也被爆炸發生的衝擊波震碎。這起爆炸意外也造成緊鄰的汽修廠1死3傷，財務損失估計約50萬元人民幣（

約新台幣215萬元）。

▲廣西百色發生一起爆炸意外，1公里外可見蘑菇雲直衝天際。（圖／翻攝沸點視頻）

《中新網》報導，根據民眾拍下的影片及家中裝置的監視器顯示，爆炸現場蘑菇雲直衝天際。附近民居在一聲爆炸巨響後，監視器隨著衝擊波晃動，家中的防盜網和窗戶震落、雜物亂飛。大街上路面全是碎玻璃，甚至有幾部車輛被砸毀。

▲爆炸發生時，村民家中監視器拍下玻璃震碎及雜物散落的情景。（圖／翻攝沸點視頻）

據了解，一位鄧姓涉事者於1日購買一批用於修路所用的熱膨脹（裂石）劑存放於出租地，6日時存放熱膨脹（裂石）劑的房屋突然發生爆炸，導致隔壁汽修廠相關人員1人死亡、3人輕傷。此外，事故還造成兩輛箱型車、兩輛轎車、一輛卡車及四間平房不同程度受損。

▲爆炸現場周邊車輛遭波及，車頂凹陷，車窗玻璃也被震碎。（圖／翻攝沸點視頻）

爆炸發生後，當地政府迅速展開處置及調查，受到輕傷的人員均已送至醫院救治，生命徵象穩定且意識清醒，爆炸原因則待調查機關採證後方可釐清。