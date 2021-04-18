爆乳鋼琴YouTuber又傳露臉！一點開「皮膚白到發光」粉絲驚呆了

▲訂閱高達229萬人的Pan又傳出露臉。（圖／翻攝自YouTube／Pan Piano）

網搜小組／鄺郁庭報導

「Pan Piano」是一位來自台灣的鋼琴演奏YouTuber，自從換上性感風格的cosplay服裝大受好評，堅持不露臉的風格反而增添神秘感。不過之前曾有網友起鬨Pan露臉，但實際一看卻發現，Pan只是扮成《名偵探柯南》裡「尚未揭曉身分的犯人」，並非曝光真面目。沒想到，現在又傳出Pan「首度露臉」，再度造成話題。

有網友在PTT的Gossiping板上問卦「驚！pan piano露臉了！」文中指出，「那個229萬訂閱的pan piano，之前都是穿很少彈鋼琴，做好台日外交的pan piano，今天終於 震撼彈！首度露臉了！」

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▲Pan的真面目讓不少人相當好奇。（圖／翻攝自YouTube／Pan Piano）

不過，本站2月底就曾報導《爆乳鋼琴YouTuber露臉了！咧嘴笑開懷…下秒粉絲震撼：她鼻子歪的》，當時網友就起鬨Pan露臉了，但根本只是穿上黑色緊身衣、戴上頭套扮成犯人。事隔不到半年，難道這次是真的嗎？

▲Pan先前傳出露臉，但其實是犯人的臉。（圖／翻攝自YouTube／Pan Piano）

看看影片，這次一開始Pan就露出正臉，但壓根不是她的真面目，因為Pan cosplay成《七龍珠》中的反派角色弗力札（フリーザ）。真相曝光後，其他人紛紛笑噴留言，「這血色很慘白」、「我褲子都脫了，你給我看這個」、「這次還有加特效，笑死」、「皮膚超好、超白、超亮的」、「我就知道！戴面具就不要來騙了！」

▲▼這次露的是弗力札的臉，甚至還精心加上特效。（圖／翻攝自YouTube／Pan Piano）

據悉，若是這種露臉，除了柯南中的黑臉犯人，Pan還曾拍過「Minecraft 3曲 メドレー」、「千と千尋の神隠し いつも何度でも 木村弓 Spirited Away カオナシ ver.」，分別扮成遊戲《Minecraft》中的人物形象，以及《神隱少女》中的無臉男。