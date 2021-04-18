　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

爆乳鋼琴YouTuber又傳露臉！一點開「皮膚白到發光」粉絲驚呆了

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／Pan Piano）

▲訂閱高達229萬人的Pan又傳出露臉。（圖／翻攝自YouTube／Pan Piano）

網搜小組／鄺郁庭報導

「Pan Piano」是一位來自台灣的鋼琴演奏YouTuber，自從換上性感風格的cosplay服裝大受好評，堅持不露臉的風格反而增添神秘感。不過之前曾有網友起鬨Pan露臉，但實際一看卻發現，Pan只是扮成《名偵探柯南》裡「尚未揭曉身分的犯人」，並非曝光真面目。沒想到，現在又傳出Pan「首度露臉」，再度造成話題。

有網友在PTT的Gossiping板上問卦「驚！pan piano露臉了！」文中指出，「那個229萬訂閱的pan piano，之前都是穿很少彈鋼琴，做好台日外交的pan piano，今天終於 震撼彈！首度露臉了！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／Pan Piano）

▲Pan的真面目讓不少人相當好奇。（圖／翻攝自YouTube／Pan Piano）

不過，本站2月底就曾報導《爆乳鋼琴YouTuber露臉了！咧嘴笑開懷…下秒粉絲震撼：她鼻子歪的》，當時網友就起鬨Pan露臉了，但根本只是穿上黑色緊身衣、戴上頭套扮成犯人。事隔不到半年，難道這次是真的嗎？

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／Pan Piano）

▲Pan先前傳出露臉，但其實是犯人的臉。（圖／翻攝自YouTube／Pan Piano）

看看影片，這次一開始Pan就露出正臉，但壓根不是她的真面目，因為Pan cosplay成《七龍珠》中的反派角色弗力札（フリーザ）。真相曝光後，其他人紛紛笑噴留言，「這血色很慘白」、「我褲子都脫了，你給我看這個」、「這次還有加特效，笑死」、「皮膚超好、超白、超亮的」、「我就知道！戴面具就不要來騙了！」

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／Pan Piano）

▲▼這次露的是弗力札的臉，甚至還精心加上特效。（圖／翻攝自YouTube／Pan Piano）

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／Pan Piano）

據悉，若是這種露臉，除了柯南中的黑臉犯人，Pan還曾拍過「Minecraft 3曲 メドレー」、「千と千尋の神隠し いつも何度でも 木村弓 Spirited Away カオナシ ver.」，分別扮成遊戲《Minecraft》中的人物形象，以及《神隱少女》中的無臉男。

ET快訊
女星爆「知名經紀人逼摩鐵上床」　抖選妃內幕：朋友女友被性侵
舒力基發威解旱！午後熱對流「有點樣子了」　南部有望迎雨
合法變違建遭重罰還逼拆！夫妻「資產遭凍結」10天內抑鬱亡
《武狀元蘇乞兒》男星驚傳病逝！享壽74歲
銀車佔住戶車位！他霸氣治車主　1句「旁邊那格也我的」更解氣

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

LIVE／自費打AZ疫苗「明10時開放預約」　指揮中心最新說明

被指文大「怪客」攻擊女學生！校長籲停止獵巫：明開會找解決方案

舒力基發威解旱！午後熱對流「有點樣子了」　南部山區有望迎雨

爆乳鋼琴YouTuber又傳露臉！一點開「皮膚白到發光」粉絲驚呆了

她挺孕肚遭怒捶！嬤挑撥「別急著結婚」　豬隊友點頭：不要登記了

妹子搭車露1根「上翹毛絨物」直戳男乘客！　網羞：插件還是配件？

瀕臨絕種動物變虛擬偶像女團　「真人化」圈粉上萬人　

最強沙塵午後南下！全台「44測站亮橘紅燈」　北部空品逐漸好轉

蒜頭去皮一點都不費工！　專家傳授「5秒搞定」4招快速秘訣

聽Spotify抖內音樂人…刷卡完「驚覺是美金」！　一個月薪水飛了

高雄郭姓檢舉魔人「3個月8千件」耗費郵資30萬...民怒：好冤啊

機車行打烊遇民眾電池故障求援　老闆收100元工資對方拒：不合理

楊丞琳奪第三再出道！李榮浩甜喊：等你回來　那英《浪姐2》C位…容祖兒笑贏「假想敵Twins」

亞裔男遇黑人「持刀搶劫」大聲呼救　實況主直播衝上制止：XX給我滾開

偷蕉賊被逮「綁鐵桿4小時」喪命　農夫遭判刑3年怨：司法不公平！

蕭敬騰突襲美容院幫洗頭...粉絲抖到爆　遭誇「眼鏡好好看」他秒回「送給妳!!」

《當男人戀愛時》破2億！邱澤.許瑋甯合體熱舞　茄子蛋飆主題曲...阿成帥彈電吉他！

全台唯一「帳篷內就能泡湯」❤ 苗栗山林祕境！星空下爽吃燒烤

胡宇威《全明星》第一季下禁愛令！　「戀愛先不要」盼隊員專心訓練

日本超萌刺蝟有「專屬小馬桶」 飼主一開門笑翻：怎麼睡著啦！

LIVE／自費打AZ疫苗「明10時開放預約」　指揮中心最新說明

被指文大「怪客」攻擊女學生！校長籲停止獵巫：明開會找解決方案

舒力基發威解旱！午後熱對流「有點樣子了」　南部山區有望迎雨

爆乳鋼琴YouTuber又傳露臉！一點開「皮膚白到發光」粉絲驚呆了

她挺孕肚遭怒捶！嬤挑撥「別急著結婚」　豬隊友點頭：不要登記了

妹子搭車露1根「上翹毛絨物」直戳男乘客！　網羞：插件還是配件？

瀕臨絕種動物變虛擬偶像女團　「真人化」圈粉上萬人　

最強沙塵午後南下！全台「44測站亮橘紅燈」　北部空品逐漸好轉

蒜頭去皮一點都不費工！　專家傳授「5秒搞定」4招快速秘訣

聽Spotify抖內音樂人…刷卡完「驚覺是美金」！　一個月薪水飛了

蔡易餘陪白沙屯媽祖回鑾「走10.5公里」　網驚：瘦了！

鹿谷永隆社區C級巷弄長照站開幕　竹山秀傳醫院籲長輩多利用

央行回應「匯率操縱國報告」　不認同美方單一模式評估台幣低估！

缺席葬禮…梅根送「手寫卡片+花圈」追念　花語曝光竟藏深意！

LIVE／自費打AZ疫苗「明10時開放預約」　指揮中心最新說明

江啟臣憂國際友人誤判　王定宇：蔣萬安、陳以信無法傳遞訊息？

全中運／練到哭不輕言放棄　小高一許榆蓒跳高摘銀明年要搶金

常被誤認能減肥的5種「健康食物」！最後一個熱量竟比肥肉還高

象猿打線出爐　猿盼避免橫掃派「主場王」翁瑋均戰鄭凱文

攻城獅高人氣加持　勇奪PLG職籃「年度最佳主場」肯定

潑酸24歲新婚妻「焦黑毀容」　夫：她婚後變香爐！我成綠草原

生活熱門新聞

「大眼強颱」舒力基登上巔峰　距離最近時間曝

帶狗「坐2位」遭偷拍　她秀車票獲讚

沙塵暴登台！彭啟明：北台灣淪陷

批餐廳「不接小孩」取消仍收訂金　奧客自打臉

買IKEA另付安裝費！他下班衝回家等嘸師傅　打客服傻眼

女模乳房超音波檢測良性　2個月確診罹癌

小三最多星座？徵信社「機密」首次公開

舒力基現在最強！下周這區防大雨

50嵐「缺水停賣烏龍」　女大生崩潰求解

沙塵暴登陸「紅爆點曝光」！　北部人少外出

網紅哺乳照遭批　專家：親餵是一個國家的事

老夫妻進香忽進墓園！嬤見2人：媽祖很靈

正妹插畫家出賣妹妹　背帶勒出超胸身材

舒力基今起最強！這處將有明顯降雨　下波變天時間曝

更多熱門

相關新聞

各縣市債務現況曝光！這2縣市還最多

各縣市債務現況曝光！這2縣市還最多

財政部國庫署3月底曾公布「最新各級政府公共債務統計表」，貼出截至110年2月底的各級政府公共債務統計表，數據顯示中央政府債務合計5兆8328億；地方政府則是9108億。還有網友整理107年至110年的債務狀況，曝光相差數據，可以發現有13個縣市的債務變少，還最多的是台北市及新竹縣，都是減少50億元。

靠當沖賺上萬！新手友借錢All in　網勸快逃

靠當沖賺上萬！新手友借錢All in　網勸快逃

開一堆螢幕操盤有差？網吐實情：超好用

開一堆螢幕操盤有差？網吐實情：超好用

辣模25歲買「5棟房」一晚40萬！老司機：唬爛啦

辣模25歲買「5棟房」一晚40萬！老司機：唬爛啦

正妹勞檢員甜笑側身登表特板　網：想檢舉公司！

正妹勞檢員甜笑側身登表特板　網：想檢舉公司！

關鍵字：

panpiano爆乳鋼琴露臉YouTuberPTT

讀者迴響

熱門新聞

愛犬池塘玩球　30分鐘失禁腦死

「大眼強颱」舒力基登上巔峰　距離最近時間曝

正妹YouTuber跳樓輕生！悲留遺言：只有死才能贖罪

帶狗「坐2位」遭偷拍　她秀車票獲讚

潘穎諄失聯27天！南仁漁港尋獲遺體

辣模25歲買「5棟房」一晚40萬！老司機：唬爛啦

長期性霸凌！日14歲女生失蹤38天　雪溶後遺體露出

貝童彤婚紗照藏1年曝光❤

74元吃一頓海底撈！節儉媽超省錢點餐法吃飽飽

丟丟妹懷孕胖到93kg！1年瘦成「蟻腰鉛筆腿

獨家／台版《尹食堂》製作人B2洩超狂班底

狠離台積電！他「夜市一天爽賺1萬5」豪買8間房

台北女走下板橋站月台遭輾亡　司機員察看嚇傻

外國女記者在台剖腹產　大讚醫療服務超強

32歲5寶媽生完1年「又懷孕了」！10年6胎沒避孕

更多

最夯影音

更多
高雄郭姓檢舉魔人「3個月8千件」耗費郵資30萬...民怒：好冤啊

高雄郭姓檢舉魔人「3個月8千件」耗費郵資30萬...民怒：好冤啊
機車行打烊遇民眾電池故障求援　老闆收100元工資對方拒：不合理

機車行打烊遇民眾電池故障求援　老闆收100元工資對方拒：不合理

楊丞琳奪第三再出道！李榮浩甜喊：等你回來　那英《浪姐2》C位…容祖兒笑贏「假想敵Twins」

楊丞琳奪第三再出道！李榮浩甜喊：等你回來　那英《浪姐2》C位…容祖兒笑贏「假想敵Twins」

亞裔男遇黑人「持刀搶劫」大聲呼救　實況主直播衝上制止：XX給我滾開

亞裔男遇黑人「持刀搶劫」大聲呼救　實況主直播衝上制止：XX給我滾開

偷蕉賊被逮「綁鐵桿4小時」喪命　農夫遭判刑3年怨：司法不公平！

偷蕉賊被逮「綁鐵桿4小時」喪命　農夫遭判刑3年怨：司法不公平！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面