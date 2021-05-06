YouTube「做菜影片」點閱常破百萬！　內行指1點讚：看了會中毒

▲料理頻道的影片，點閱經常破萬。（示意圖／unsplash）

記者施怡妏／綜合報導

近年來YouTube頻道百家爭鳴，各種型態、創意內容不斷推陳出新，一名網友發現，YouTube的演算法常常會出現各國小吃，或是做菜烘焙的過程，類似料理教學的影片，而這些影片的點閱率竟然超高，甚至還破百萬，讓他很吃驚，釣出許多老司機歪樓留言，也有內行點出受歡迎的關鍵。

一名網友在PTT版上發文，透過YouTube的演算法，常常會出現各國小吃的影片，內容主要是料理教學，將做菜烘焙過程拍下來，看似普通但點閱率卻超高，「這種類型的片片點閱都超高，有的沒多久更是破百萬點閱」，好奇這樣的影片CP值是不是超高。

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對此，許多老司機壞笑表示，「越南的菜感覺都不錯，我滿愛看的，雖然不吃也不煮」、「我每餐都配來吃啊，一天就至少看三部」、「其實就算不會做菜也會一直看」、「會像中毒一樣一直看，不知道自己在幹嘛」。發現網友們全歪樓，原PO趕緊解釋，「我不是說奶台耶，就影片都沒人講話，只有做菜、做麵包的過程，偶爾上上字幕說用什麼材料」。

▲網友們認為，料理不需要語言就可以促進文化交流。（圖／翻攝自PTT）

其中也有網友說出高點閱的關鍵，可能是突破的語言的隔閡，「面向全球觀眾，ASMR系」、「療癒而且沒有語言的限制」、「不用出國就能了解地方小吃」、「ASMR，油煎滋滋作響的聲音聽起來很爽」、「有夠療癒，尤其是工廠量產蛋糕甜點那種」、「料理就是最容易文化交流阿」。

此外，還有網友指出，「看到想吃的會動手做做看，實用性高」、「街頭料理，背景店家純炒菜做飯燒烤，沒人聲也是一堆點閱」、「現在真的很多料理頻道，我自煮也都是上YT找食譜」、「台灣不清楚，但是歐美現在因為疫情自煮的人變多」。