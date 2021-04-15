影／奇摩知識+「9大不可思議知識問答」！ADSL經典炸：鄉民還是愛

網搜小組／鄺郁庭報導

本站6日曾報導《16年Yahoo奇摩知識+宣布關閉！用戶收通知淚 「手槍伯」傳奇掰了》，擁有16年歷史的「Yahoo奇摩知識+」將於5月4日關閉，從4月20日起用戶就不能再發布新問題或提供解答，而所有資料將在6月30日起刪除。台北市議員邱威傑（呱吉）就在YouTube發影片，討論不可思議的知識問答，讓網友笑噴。

擁有16年歷史的「Yahoo奇摩知識+」，過去相當受網友喜愛，任何大小問題都會透過平台發問、解答，經常能見「求解20點」的文章，沒想到近日有用戶收到通知，官方決定於5月4日關閉平台，並從4月20日起，用戶將不能再發布新問題或提供解答，若想保留資料，可以登入提出下載備份要求，所有資料將在6月30日起刪除。

看到這個消息，呱吉就忍不住拍了一集影片致敬奇摩知識+，主題則是「10（9）大不可思議知識問答！」其中超經典的「請問**真的比較容易得到ADSL嗎」，到現在還是許多網友愛用的哏。而別的問答也讓呱吉笑噴，因為有的根本沒在認真回答問題，有的則是根本看不懂在答什麼。

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▼1。（圖／翻攝自YouTube／呱吉）

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