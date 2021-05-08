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傳不肖收容所爆滿惡意野放3萬隻犬貓　監委收檢舉展開調查

▲把愛傳遞下去 新北「愛心大平台」募民間動物收容所物資。（圖／新北市動保處提供）

▲傳與政府合作的動物收容所因容量超載而野放收容的犬貓，影響當地生態平衡，並造成浪浪死亡。（示意圖／新北市動保處提供，下同）

中央社／台北報導

監察委員田秋堇、林盛豐今天指出，接獲民眾陳情，部分縣市政府的專責動物保護機關，野放收容的犬貓，影響生態平衡、升高人畜衝突，也導致遭棄置於陌生環境的犬貓死亡，已申請自動調查。

田秋堇、林盛豐今天發布新聞稿指出，據統計，民國107至109年全國各縣市公立收容所為騰出空間，以便容納捕捉更多遊蕩犬貓，已自行野放棄置多達3萬3000餘隻犬貓，其中大多數棄置於荒野或山區，嚴重危害犬貓的性命安全。他們表示，非常重視各公立收容所相關野放機制及實情為何，已申請自動調查。

田秋堇、林盛豐指出，據民眾陳情，部分縣市政府的動保機關，野放收容犬貓，除少部分進行TNR結紮後原地野放，大多數異地野放於荒郊或山區，肇致犬貓流竄覓食、獵殺區域內小型野生動物，影響生態平衡及物種危機，造成鄰近區域民眾困擾，升高人畜衝突，甚至誤中捕獸夾死亡、傷殘。

▲把愛傳遞下去 新北「愛心大平台」募民間動物收容所物資。（圖／新北市動保處提供）

監委指出，另有部分縣市動保機關，對犬貓施以麻醉後進行野放，造成犬貓因麻醉尚未甦醒，遭車輛輾壓致死，或遇冬天寒流低溫失溫凍死，甚至有被野放的幼犬誤入陌生狗群遭攻擊慘死。

田秋堇、林盛豐認為，相關犬貓野放棄置的方式，不僅嚴重傷害犬貓安全，違反動保機關保護動物的法定職責，更易對民眾造成人身安全威脅。

監委表示，對於農委會及各公立動物收容中心野放棄置犬貓的機制與規範，以及各地方政府動保機關野放的詳實情形及方式，還有處理情形統計表所謂「飭回原地」的登載等等是否詳實，將進一步深究瞭解。

▲把愛傳遞下去 新北「愛心大平台」募民間動物收容所物資。（圖／新北市動保處提供）

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