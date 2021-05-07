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爆女醫未婚妻「外遇、做特種行業、墮胎」害輕生…悲憤魯男遭重判

▲結婚,新娘（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲張男控訴未婚妻外遇悔婚，另爆出一堆嚴重黑料，最終導致女方輕生，法院依法重判（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者羅志華／台北報導

張姓男子於2020年1月間，在網上爆料於結婚前不到兩周，在巴黎目睹女醫師未婚妻與某醫院小開調情，自嘲魯蛇之餘，更痛訴女醫「大學從事特種行業，與恩客持續聯絡」、悔婚、當小三、劈腿、墮胎等罪狀，女醫提告妨害名譽，卻在偵查期間輕生；張男在網上講得悲憤，於審理中卻拿不出相關證據，且爆料內容也與公益無關，依加重誹謗罪判刑7月。

張男於2020年1月間，先在臉書社團「爆料公社」，以暱稱「魯蛇」發表「輸慘了，女醫未婚妻與小開巴黎出軌調情」，內容不僅指出女醫服務的單位、科別，悲憤自己家世不如對方之餘，又控訴對方跟自己拿錢去偷情、「大學從事特種行業，直到去年還一直跟恩客有聯絡」、「背叛大學訂婚同學，劈腿發生婚外情之際，不珍惜自己身體兩度懷孕」，並指女方在婚禮取消前，「單方面欺騙親友、同事說我們已經分手、婚禮取消」。

女醫後來另嫁他人，不堪張男爆料提告，當時女醫的丈夫也控訴，張男不知如何得到他家地址，竟將婚宴取消剩下的喜餅、喜帖、婚紗照等東西寄過來，涉嫌違反《個資法》。

張男於審理中否認犯罪，並稱未婚妻被他抓到與別的男人親熱後，不僅斷絕來往，又在2個月內與對方結婚，他在身心受創下發文抒發，內容有部分是女醫親口告訴他的，而他也沒對女醫指名道姓。

法院認為，張男爆料內容對女醫名譽影響重大，甚至在文中附上影片，讓群眾足以識別女醫外貌，而爆料內容與公益無關，張男更提不出足夠證據可證控訴為真，最終導致女醫不堪受辱輕生，依誹謗罪重判7月徒刑。

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