核四公投提案人黃士修嗆「法院認證造謠」　楊木火再告！結果出爐

▲黃士修2度說楊木火在核四議題上「造謠」挨告結果都脫身。（資料照／記者黃宥寧攝）

記者劉昌松／台北報導

即將在8月28日登場的「核四商轉公投」，當年領銜提案人黃士修在理由書中，質疑經濟部廢核原因之一，「以政治考量，竟採用民進黨顧問楊木火散布多年的謠言」，楊原本自訴控告黃加重誹謗，經法院判無罪確定，黃又在臉書上說楊「成為高等法院認證的造謠人士」，楊憤而再告黃誹謗，台北地檢署7日處分不起訴。

臉書粉專「核能流言終結者」創辦人黃士修在2019年提案公投時，在提案理由書中直指，「儀控設備的零件備品問題，則是經濟部以政治考量，採用民進黨顧問楊木火散布多年的謠言」，引起楊木火不滿：「到底散布哪些不實謠言？」並澄清他不是民進黨顧問，批黃轉移焦點，委託律師自訴控告黃涉嫌妨害名譽加重誹謗。

▲楊木火(中)長年奔走宣揚反核理念。（圖／資料照）

結果高院在2020年6月11日，駁回全案上訴，黃士修獲判無罪確定後，在臉書上又po文，「無論如何，現在民進黨立委顧問楊木火，成為高等法院認證的造謠人士了」，再次引起楊不滿，這次改向台北地檢署控告黃涉嫌加重誹謗。

檢察官調查認為，在言論自由市場，各種資料充斥市面，每人每天接受大量資訊，無時不刻在進行篩選、接受，進而形成自我確信，甚至成為信仰，此種資訊選擇之過程本係「信者恆信，不信者恆不信」；即使法院已在判決書中表明楊木火所提相關事證，並非憑空捏造，但黃士修沒有親眼所見或親自驗證，自然會繼續選擇對立立場，並稱對方所言是造謠。

北檢認為，黃士修主觀上不信賴楊木火所提資訊，對屬於公共事務的核四議題發表善意評論，並沒有妨害名譽的真實惡意，因此不起訴黃士修，不過處分出書中也特別強調，「期待立場相左之各派人士，可尊重對方之言論與資訊自主權，切莫輕易將尖酸刻薄之言論視作武器而強行輸出自身觀點。」

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