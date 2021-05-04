買麥香魚打開一看「起司只有半片」網崩潰！　內行揭點餐真相

▲麥當勞示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者邱晟軒／綜合報導

速食龍頭麥當勞的「麥香魚」一直是其熱門產品，蒸過的漢堡皮，配上現炸鱈魚排佐香濃塔塔醬，是許多民眾的必點之一。有一名逢甲大學女學生最近買了一份麥香魚，打開漢堡上層麵包後卻發現起司只有「半片」，塔塔醬更像是隨意塗抹般的只覆蓋漢堡的一半，讓她直呼「好難過」。

一名逢甲大學女學生近日在Dcard閒聊板上，以「麥香魚不為人知的一面」為題發文表示，自己偶爾會吃麥香魚，但最近卻發現了一件驚天動地的事情。原來是她買了一份麥香魚，翻開上層麵包後卻發現起司只有「半片」，而經典塔塔醬竟像隨意塗抹般的只覆蓋了漢堡的一半。對此，原PO表示，拿去櫃檯詢問，結果店員竟然傻眼地回覆，「麥香魚起司本來就只有一半」。

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▲原PO曬出的麥香魚照片。（圖／截圖自Dcard閒聊板）

貼文曝光後，引起網友紛紛留言，「我也是之前才知道麥香魚的起司是一半，哈」、「我吃第一次就注意到了」、「原來起司才一半！」。不過也有內行網友解釋，「因為那是做麥香魚的SOP，一直沒變過，如果原PO想要多一點醬料，也可以跟店員說，加醬不用錢的，加起司才要錢」、「如果妳有要加ㄧ片起司要加錢，要注意妳是不是拿到一片半，有些廚房會忘記」。