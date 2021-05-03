麥當勞1元蛋捲冰淇淋5／5午夜0點起開搶　搭小薯組合只要半價25元

▲東森購物慶祝母親節，4/23～5/11期間推出「啾愛妳」活動。（圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

母親節倒數6天，還在忙著挑選禮物的人，可把握電商平台在這波節慶檔期的超殺折扣優惠，省錢送給媽媽好禮，此外，網購業者攜手麥當勞祭出一系列獨家精選優惠，其中蛋捲冰淇淋超殺特價只要1元，將於5/5當天0點起開搶特賣，共15萬支大放送。

東森購物主打「啾愛妳」母親節活動，即日起至5/11推出多重超值好禮，全館優惠最低3折起，並首推滿額送獻禮，消費滿額最高回饋9,488，還有機會抽陶板屋、夏慕尼鐵板燒餐券；單筆消費滿520元，可抽獎一次，獎品包含三洋空氣清淨機、日本TWINBIRD美型蒸氣掛燙機及Dyson無線吸塵器，5/1～5/11還有再加碼，累積消費登記最高可抽5萬元提貨券。此外，5/1、5/5以及5/9母親節當天，LINE購物LINE POINTS限時享3～10%不等回饋，指定銀行還有最高回饋12%。

▲蝦皮購物與麥當勞攜手，在5/5凌晨0點推出「1元蛋捲冰淇淋」開搶，並於當天祭出一系列精選美味優惠。（圖／翻攝自麥當勞官網）

蝦皮購物推出「5.5美好購物節」，近50大精選品牌下殺5折起、全站299元免運券大方送，另與麥當勞攜手，5/5當天0點起獨家開賣1元蛋捲冰淇淋，全日共有15檔限時特賣，每人每時段限購一支，預計15萬支大放送；其他限時特惠推薦，原價42元的中份薯條只要30元，原價50元的小薯＋蛋捲冰淇淋組合只要半價25元，OREO冰炫風即享券只要40元，現省15元，豬肉滿福堡加蛋優惠價49元，蘋果派優惠價25元。

5/5全天另加碼15個時段限時限量搶購「麥當勞5G輕鬆點」，優惠39元起，包含6塊麥克鷄塊39元（現省21元）、BLT辣脆鷄腿堡搭配中杯可樂109元（現省33元），麥脆鷄腿排（原味、辣味）優惠價45元、勁辣鷄腿堡優惠價60元，5種經典美味不用300元，單品最低現省33元。此外，活動當天進入蝦蝦果園可領取限定種子，收成後可參與抽獎，包括快速收成的免費薯條、麥克鷄塊以及蝦幣等。