詹江村罵「3Q哥」賺紅錢遭判拘　5網友加碼嗆「綠畜」被起訴

▲詹江村直播指陳柏惟賺紅錢，桃院判拘役80天，連底下讚聲的網友也被起訴 。（合成圖／記者黃彥傑攝／記者屠惠剛攝）

記者洪靖宜／高雄報導

國民黨桃園市議員詹江村控「3Q哥」台灣基進立委陳柏惟「賺紅錢」，一審判拘80天，不過有5名網友在詹的另則貼文留言「綠垃圾」、「倭寇敗類」、「綠畜」等語，也被陳柏惟提告，高雄地檢署偵查後認定5人貶損陳柏惟名譽，將5人起訴。

國民黨桃園市議員詹江村於108年8月間在網路直播時指稱當時在台中市第2選區立委選舉參選的台灣基進黨候選人陳柏惟「賺紅錢」被起訴，桃園地方法院判詹江村拘役80天。不過，詹江村108年8月又在臉書粉專貼文「陳柏惟？賺大陸紅錢，因為擅權攬權，被原公司開除，現在自己賺不到，開始比誰都反共，標準雙面刀鬼」。

而王姓、孫姓、沈姓、吳姓男子以及倪姓女子等5人看到貼文後，在底下留言跟著罵「哈哈，都被挖出來了，真是一堆綠垃圾」、「村長釘死那些倭寇敗類！全部挖出來」、「又是一個垃圾？」等，當陳柏惟稱要對詹江村提告後，詹江村再發文「他的律師團隊要告村長怎麼辦？村長好害怕，獨孤求告」，沈男、吳男又繼續罵「垃圾一個」、「綠畜」等語，陳柏惟一一截圖提告公然侮辱。

挨告的5人出庭時，辯稱不知道詹江村沒有指名道姓，因此不知道講的是陳柏惟。不過，高雄地檢署檢察官認為，5人在詹江村貼文底下留言，已足以讓瀏覽的網友將貼文與陳柏惟連結，且「垃圾」、「敗類」、「綠畜」等詞均屬侮辱性言語，足以貶損陳柏惟名譽及人格社會評價，因此依公然侮辱罪將5人起訴。

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