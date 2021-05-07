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快訊／法官張耀宇遲到竟扯謊又偷懶　懲戒法院判罰6個月薪水

法官，法槌，人民（圖／視覺中國CFP）

▲法官遲到竟瞎扯電腦故障，遭懲戒法院議處。此為示意圖。（圖／視覺中國CFP）

記者劉昌松、吳銘峯／台北報導

台北地院前法官張耀宇，任職於台北地院期間出勤異常，多次開庭時遲到，甚至還在遲到時以LINE指示書記官，當庭騙當事人「電腦故障」；甚至他有一次審理受刑人定應執行案件時，未即時裁定，導致受刑人移監而多執行6日，北院還因此支付刑事補償金。懲戒法院審理後，7日判決判罰6個月薪水。

在監察院彈劾文中指出，張耀宇在2015年到2017年間，承辦案件逾4個月未進行而停滯者共31件，影響當事人權益。他也曾在開庭遲到時，用LINE指示書記官，以「電腦故障」為由無法準時開庭欺瞞當事人。不僅如此，其他2名法官也經常等候他到場後，才開始合議進行庭訊。此外，他也曾於預定庭期缺席，最後由審判長洽由其他法官代為開庭。此外，因為常遲到，所以他經常授權書記官幫他處理電腦中的文件，監察院認為他不當授權書記官使用因法官職務所配發，專屬法官之電腦與系統製作裁判原本，怠忽職守。

另外監察院也查出，他承辦105年度訴字第535號案件，竟先後製作內容不同之判決，以規避辦案時效研考規定。此外，他承辦106年度聲字第1549號案件，收案後未及時處理，也沒查明受刑人已經移監，導致受刑人收受裁定後，已逾執行期限6日；受刑人還因而向台北地院聲請刑事補償，經台北地院最後也裁定准予補償6日。監察院認為他「斲傷司法威信而情節重大，爰依法彈劾」。

張耀宇經彈劾後，送回懲戒法院的懲戒法庭議處。懲戒法院7日做出如上判決，可上訴。而本案乃台北地院於2019年5月間，主動將張耀宇移送「法官評鑑委員會」進行個案評鑑，張耀宇當時就申請退休獲准，現在是執業律師。

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