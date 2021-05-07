華航諾富特違反傳染病法　鄭文燦：衛生局開出首張罰單

▲桃園市長鄭文燦7日表示，針對華航諾富特飯店違反傳染病防治法規定，衛生局今日已開出首張15000元罰單，未來將一錯一罰。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

鑑於華航諾富特飯店混居造成群聚事件案，繼觀光局6日對諾富特開罰後，桃園市長鄭文燦7日受訪時表示，針對華航違反傳染病防治法，將依照中央疫情指揮中心指示，1件罰1.5萬元，衛生局7日已開出第一張1.5萬元罰單，這個部分會採取滾動式，未來將1錯1罰。

鄭文燦指出，華航諾富特飯店同時維持觀光旅館營運，有餐飲、住宿、會議，基本上這是混用，將提高防疫風險，華航當時並未申請，市府也明白表示反對立場，這部分是違反發展觀光條例，也影響到旅客權益與觀光飯店形象，因此市府觀光旅遊局已發函給交通部觀光局，6日已按照條例規定開罰。另外，衛福部昨天有提供缺失初步檢查報告，桃市府根據中央疫情指揮中心指示，依照傳染病防治法第37條，1件要罰1.5萬元，這部分會採取滾動式1錯1罰方式開罰。

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鄭文燦認為，最重要是希望華航諾富特飯店在淨空後，將來如要恢復營運，不管是外籍航空公司機組員，或是華航機組員都必須採取獨棟、不混住方式，以確保動線、人員及機組員管理都需採高標準，以確保國境旅館安全，防疫風險需控制在完全在可以管理範圍內，這才是我們的目標；過渡階段市府將提供3個防疫旅館，包括民航局、中央疫情指揮中心來決定該怎麼分配、怎麼使用，這3家防疫旅館必須採取獨棟方式才能夠使用。

媒體還詢問諾富特一館混居部分，早在今年2月時已有民眾檢舉，但稽查之後還是繼續讓民眾入住，外界有質疑這部分？

▲針對華航諾富特飯店違反傳染病防治法規定，桃市府衛生局今開出首張罰單。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦解釋，一館未申請防疫旅館，一館是採取觀光飯店經營方式，若華航諾富特飯店涉及隱瞞，就是市府發函重點，因為華航並未告知入住旅客說明有設置華航宿舍，這部分必須要另外開罰。但華航宿舍的指定是中央疫情指揮中心開會決定，去年3月民航局發布法令，指定華航宿舍進駐諾富特，這是按照法令指定的，華航並未申請防疫旅館。這部分在防疫風險與觀光飯店管理上有缺失，所以市府按照規定發函觀光局裁罰，但事實上觀光局公布的防疫旅館只寫二館，並未說明是一館，所以仍採取原來觀光飯店方式經營。

至於諾富特飯店將來如何恢復？

鄭文燦強調，未來如何讓國境旅館作機組員檢疫，市府認為不論一館、二館都要整棟使用，不應分層使用，更不應該混合。國境旅館有特殊任務，這段時間涉及觀光飯店不能營運問題，可採適當營業補償，確定以防疫為優先考量，這部分會再等最後決定；目前市府協調旅館公會提供3個防疫旅館，由民航局選定作為暫時方案，一樣要符合防疫高標準，且需整棟使用，以確保按照防疫規範，使用後要消毒且靜置一天以上，這是過去居家檢疫14天所通用規範，即便是暫時方案，也不能有任何改變。

至於諾富特淨空，鄭文燦認為，必須完成檢查，要恢復營運，該如何把機組員防疫旅館設置進來，檢查方面需嚴格，包括動線管理、人員管理與機組員管理，三方面都要嚴格，機組員需統一造冊，入住與離開時間都需向民航局申報，不能有任何破口等缺失，我們要記取教訓，地方政府立場一定會全力協助，這次事件後採取防疫同心、面對困難共同提出解決問題方式。

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