鄭文燦稱「諾富特一直都是中央管」　她揭民進黨互打戲碼

▲桃園市長鄭文燦。（圖／記者沈繼昌攝）

記者徐政璿／台北報導

華航諾富特飯店群聚感染事件引發國人高度關注，桃園市長鄭文燦強調「諾富特一直都是歸中央管理」，但衛福部長陳時中卻澄清「檢疫都是由地方衛生局做管理」。對此，台北市議員王鴻薇6日在臉書痛批，民進黨接二連三黨內互打、互踢皮球的爛戲，根本是「踢皮球國家隊」，還要再讓全民看多久？

華航及諾富特旅館新冠肺炎群聚案不斷擴大，累計確診人數超越部桃群聚案（21人確診），目前共29人確診。

針對外界質疑桃園市政府沒告知民眾諾富特是防疫旅館，還讓一般旅客入住，鄭文燦對外強調「諾富特一直都是中央在管，到現在還沒有納入桃園管理」。

不過，陳時中澄清，諾富特飯店比較特殊，一方面是外籍航空公司過境時使用，一方面也申請檢疫旅館，像諾富特的二館就是全部做為檢疫旅館，一館則是分層有檢疫旅館，整個管理上，都是由地方衛生局針對檢疫的衛生、檢疫上的要求由衛生局做管理，「檢疫方面，還是以衛生單位為主」。

對於鄭文燦和陳時中的說法不一致，王鴻薇6日在臉書痛批，華航諾富特旅館爆發疫情，引發全民恐慌，而桃園市政府和中央卻忙著互踢皮球，鄭文燦甚至直接撂下一句：「諾富特一直都是中央在管」，將責任撇得一乾二淨。

王鴻薇指出，桃園市政府去年10月發給諾富特的公文也已經被翻出來，諾富特就是桃園市政府認證的「合格」防疫旅館，上面也沒有寫清楚1館或2館，鄭文燦還要再躲嗎？

王鴻薇強調，防疫旅館的管理，地方政府絕對有責任，中央不可能也沒那個人力管到全台灣的旅館，防疫優先，大家都希望疫情盡快平息，但民進黨接二連三黨內互打、互踢皮球的爛戲，根本是「踢皮球國家隊」，還要再讓全民看多久？