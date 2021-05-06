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桃市府2居家隔離！警察夫聘員妻4／25住諾富特　追溯旅客居隔356人

▲華航諾富特飯店爆發機師與員工群聚感染，中央疫情指揮中心匡列住宿員工居家隔離。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲華航諾富特飯店爆發機師與員工群聚感染，中央疫情指揮中心匡列住宿員工居家隔離。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

華航諾富特飯店爆發機師與員工群聚感染，中央流行疫情指揮中心追溯從4月15日至27日住宿旅客，其中桃園市有356人被匡列需居家隔離，但據指出，其中桃園市政府有一對夫妻檔被匡列，目前正居家隔離中，其中之一還是市警局偵查佐，但市府與市警局強調，這對夫妻檔於4月25日到諾富特住宿一晚，被匡列後目前都在居家隔離中，市府與市警局均已完成消毒作業。

▲華航諾富特飯店爆發機師與員工群聚感染，中央疫情指揮中心匡列住宿員工居家隔離，其中桃園市府有一對夫妻檔員工都被框入居家隔離中。（圖／記者沈繼昌攝）

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▲華航諾富特飯店爆發機師與員工群聚感染，中央疫情指揮中心匡列住宿員工居家隔離，其中桃園市府有一對夫妻檔員工都被框入居家隔離中。（圖／記者沈繼昌攝）

被匡列居家隔離夫妻檔都是市府員工，其中妻子是市府聘僱人員，因業務關係，經常往返府內與航空城聯合服務中心，因最近都在請假，主管被通知該女員工需進行核酸檢測與居家隔離嚇了一跳，辦公室已緊急進行消毒作業；另遭隔離丈夫是市警局偵查佐，該單位獲悉後也已完成消毒。

據了解，這對夫妻檔於4月25日一起入住諾富特飯店，但中央流行疫情指揮中心在諾富特飯店爆發群聚感染事件後，將4月15日至27日住宿旅客都匡列為居家隔離對象，桃園市府指出，諾富特追溯住宿旅客居家隔離人數從最初177人已增加至356人。

桃園市警局表示，被匡列同仁經回溯匡列與家屬居家隔離中，目前身體健康無異狀，同仁曾於4月26日施打公費打疫苗，之後上班期間均全程帶口罩，市警局亦請該單位所屬同仁做好自主健康管理，若出現不適將立即依規定處置。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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