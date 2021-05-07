▲▼ 「母親我愛藜」2021台東紅藜季開跑。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

記者楊漢聲／台東報導



水土保持局台東分局今年聯合紅藜的產地、產品、生產者、職人、廚師與通路，打造「台東紅藜」整體品牌形象暨系列活動。首場搭配地方市集的紅藜主題活動預計於8、9日兩天在海端鄉崁頂部落揭幕。「母親我愛藜市集」舉辦在崁頂部落紅藜田邊，集結小農、料理人、手工藝職人近30個攤位，各種有趣、限量的現場優惠和私房活動，歡迎大家帶著媽媽一起來，認識崁頂部落、欣賞田野風光，共度紅藜成熟時的美好時光！



「母親我愛藜市集」原為蓋亞那工作坊主理人胡郁如（Ibu）兩年前邀請部落好朋友們在母親節紅藜轉紅時、於自家田邊所舉行的活動。今年除了部落與縱谷地區的好朋友共襄盛舉之外，更有海線、南迴、以及遠從花蓮來的店家及業者加入，共有小農、料理人、各類型手工藝職人等近30個攤位，從頭到腳、吃的喝的、穿的用的、洗淨的、療癒的……應有盡有！走累了，還有植物精油頭療、部落義剪等服務，享受在紅藜田園中舒緩身心的樂趣。





2021台東紅藜季系列活動，在本場「母親我愛藜市集」之後，還有15日的「藜紅了、開動了」品牌聯合餐會接著登場，在地布農族主廚 Ibu 與長濱知名餐廳Sinasera24 的 Nick、以及台北Embers餐廳的 Wes ，三位主廚聯手合作，共同推出結合傳統文化與現代創意的紅藜料理。台東紅藜全新品牌Logo，以及後續的推廣計畫屆時也將正式揭露。隨後，今年度的紅藜選品也將在台東地區所有全家便利商店專區上架，更邀請外地廚師運用台東紅藜，在自己的餐廳推出響應紅藜季的特色料理，讓「台東紅藜」在全國展現力量、遍地開花。

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