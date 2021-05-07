　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

「母親我愛藜」　2021台東紅藜季開跑

▲▼ 「母親我愛藜」2021台東紅藜季開跑。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

▲▼ 「母親我愛藜」2021台東紅藜季開跑。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

記者楊漢聲／台東報導

水土保持局台東分局今年聯合紅藜的產地、產品、生產者、職人、廚師與通路，打造「台東紅藜」整體品牌形象暨系列活動。首場搭配地方市集的紅藜主題活動預計於8、9日兩天在海端鄉崁頂部落揭幕。「母親我愛藜市集」舉辦在崁頂部落紅藜田邊，集結小農、料理人、手工藝職人近30個攤位，各種有趣、限量的現場優惠和私房活動，歡迎大家帶著媽媽一起來，認識崁頂部落、欣賞田野風光，共度紅藜成熟時的美好時光！

「母親我愛藜市集」原為蓋亞那工作坊主理人胡郁如（Ibu）兩年前邀請部落好朋友們在母親節紅藜轉紅時、於自家田邊所舉行的活動。今年除了部落與縱谷地區的好朋友共襄盛舉之外，更有海線、南迴、以及遠從花蓮來的店家及業者加入，共有小農、料理人、各類型手工藝職人等近30個攤位，從頭到腳、吃的喝的、穿的用的、洗淨的、療癒的……應有盡有！走累了，還有植物精油頭療、部落義剪等服務，享受在紅藜田園中舒緩身心的樂趣。

▲▼ 「母親我愛藜」2021台東紅藜季開跑。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

2021台東紅藜季系列活動，在本場「母親我愛藜市集」之後，還有15日的「藜紅了、開動了」品牌聯合餐會接著登場，在地布農族主廚 Ibu 與長濱知名餐廳Sinasera24 的 Nick、以及台北Embers餐廳的 Wes ，三位主廚聯手合作，共同推出結合傳統文化與現代創意的紅藜料理。台東紅藜全新品牌Logo，以及後續的推廣計畫屆時也將正式揭露。隨後，今年度的紅藜選品也將在台東地區所有全家便利商店專區上架，更邀請外地廚師運用台東紅藜，在自己的餐廳推出響應紅藜季的特色料理，讓「台東紅藜」在全國展現力量、遍地開花。

►植村秀潔顏油


►二手票券豐富你的生活
 

ET快訊
有2萬張陽明！PTT航海王「市值21億」　目標價曝光
連千毅「7層樓8房電梯豪宅」200坪內部超豪奢！　洗碗寵妻日
老公「帶弟媳上摩鐵」喊好想要！人妻崩潰：不敢讓弟弟知道

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「母親我愛藜」　2021台東紅藜季開跑

台南智慧城交通新世代　第2期智慧路邊停車計費系統BOT案簽約

經典小鎮集章票選開跑　竹山鎮加碼送紫南宮錢母＋萬元商品卡

慶祝母親節　里港警國小加強交安宣導保平安

「六堆三百金籙大醮」　秋祭大典＋百桌福宴登場

網傳台南鯤鯓海灘天體營　南警鐵腕報拆非法棚架「淨灘」！

嘉南大圳開工百年　母親節遊烏山頭水庫走訪台灣世界遺產潛力點

夢想舞台起飛！花蓮「夏戀新秀爭霸讚」即起報名　獎金15萬

四結福德廟歡慶母親節　志工初體驗敷面膜要美美的

台南水道博物館鳳凰花盛開　母親節欣賞不一樣的夏日風情

狹路移車「誤壓警腳」駕駛頻致歉　員警怒：不是故意也要告你過失！

野蠻女友叫男友花兩萬買化妝品　他喊沒錢！下秒衣服被撕成袈裟

三重驚傳「外送員暴動」包圍雞排店　店員亮槍網看呆...警曝真相！

男買綠茶控店員態度差、丟發票　嗆：我中央畢業的！雙方爆口角

翻滾一圈！20cm高人行道沒發現　高雄2騎士「左轉道直衝」雙雙噴飛

怕爆！女孩們見蟑螂在地上亂竄 躲電梯門關好慢...崩潰魔性慘叫

女兒哭不停！暖爸塞嬰兒床安撫 陪睡覺被抱緊緊...無奈慘困6小時

汐止男「無痕跡虐狗」牽繩狂抽打　動保處難處罰...愛媽嘆：收屍處？

小虎斑選鏟屎官怕跟丟緊追娃車　她霸氣撈回：萌貓怎能不收編！

動力火車脫口秀！顏志琳從小愛「抓鳥」　尤秋興難忘「鳥很好吃」...記者：你不是吃素嗎？

「母親我愛藜」　2021台東紅藜季開跑

台南智慧城交通新世代　第2期智慧路邊停車計費系統BOT案簽約

經典小鎮集章票選開跑　竹山鎮加碼送紫南宮錢母＋萬元商品卡

慶祝母親節　里港警國小加強交安宣導保平安

「六堆三百金籙大醮」　秋祭大典＋百桌福宴登場

網傳台南鯤鯓海灘天體營　南警鐵腕報拆非法棚架「淨灘」！

嘉南大圳開工百年　母親節遊烏山頭水庫走訪台灣世界遺產潛力點

夢想舞台起飛！花蓮「夏戀新秀爭霸讚」即起報名　獎金15萬

四結福德廟歡慶母親節　志工初體驗敷面膜要美美的

台南水道博物館鳳凰花盛開　母親節欣賞不一樣的夏日風情

解密美印太司令阿基里諾　鷹派作風力推「太平洋威懾計畫」

棄唸台大醫學系！明星高中生「改填獸醫系」　校方驚呼：超罕見

亞灣新案規劃主打國際隊　鎖定海內外高端客

柯P爆中央為華航改檢疫規則「有立委關說」　陳時中反嗆一句話

游錫堃戴透明口罩為聽障者發聲　盼全民推廣助社會溝通

金曲歌后驚喜現身花蓮！　出席模範媽媽表揚大會...原因超溫馨

科學家曝5到10年內可能「找到外星生命」　目標搜索太陽系之外！

變速箱損壞是因為太粗魯？升、降檔必學「腳尖完全朝外」也錯

22歲美國「彈簧」小將跳高、跳遠通殺　名列當今世界第一二位

鼓勵台法交流！法國在台協會加碼台科大獎學金　每年補助12生留法

朋友找「辣台妹」在壽星身上熱舞！他一臉厭世...網友淚：放過他吧

地方熱門新聞

台中女孩金門單車環島　擦亮50面反光鏡

登山隊攻玉山遇落石　2男輕傷拒送醫

陸垃圾海漂　金門海岸驚見姊夫

南警鐵腕報拆非法棚架「淨灘」！

警察士氣低落　黃宗仁嗆黑道：好膽嘜走！

腎臟名醫登山墜崖　直升機吊掛下山

2資深媽媽養出10警察子孫　警政署表揚

第二波桃園好市券　5/7日開放登錄

大園仁壽宮母親節公演「神農觀天」　看戲送好康

屏東監理站提前繳納汽燃費　3重贈獎活動又來囉

內埔「車輛暫停卡」貼心又窩心　鄉親稱「讚」

台南水道博物館鳳凰花盛開

「生態薪水」開跑　新北水梯田最高可領7萬

雲林新冠狀病毒疫苗施打地點增3處　衛生局籲踴躍施打　

更多熱門

相關新聞

慶祝母親節　里警國小加強交安宣導保平安

慶祝母親節　里警國小加強交安宣導保平安

屏東九如鄉後庄國小於7日舉辦母親節闖關活動，里港警分局交通組準備豐厚的宣導品，到場設攤進行交通安全宣導，讓師生一同來瞭解交通安全相關常識，還致贈小禮物，在歡慶母親節同時，叮嚀大家周末假期出遊的行車安全。

嘉南大圳開工百年

嘉南大圳開工百年

四結福德廟慶祝母親節　志工初體驗敷面膜

四結福德廟慶祝母親節　志工初體驗敷面膜

慶母親節！手搖杯優惠一次看

慶母親節！手搖杯優惠一次看

台南水道博物館鳳凰花盛開

台南水道博物館鳳凰花盛開

關鍵字：

紅藜季海端母親節

讀者迴響

熱門新聞

F級「Swag女神」節目疑走光　吳姍儒目睹驚呆

影／輾警腳風暴網友撻伐...憤怒警轉哀怨請辭！

獨／最正啦啦隊女神Yuri影片外流

首見空服員染疫　一圖看懂「28人確診關係」

徐乃麟摔麥走人「我不錄了」！

駕駛誤輾警腳狂道歉　桃園警嗆「你故意的」竟告肇逃

1天狂喝4杯飲料！23歲男「下面裂開吐白醬」看傻了

利路修不練成團舞「因節目組1句警告」　網笑瘋：又被騙

14歲少年把小龍蝦塞肛門　遭逆襲7小時崩潰

麻醉劑量不足！她手術時清醒感受「皮肉被劃開」

全台大水蟻爆發　網：拜託快下雨

5人聚餐2500元！他拿7折券「我不出錢了」全場錯愕

惡作劇叫餐破萬元　10外送員擠爆校門口

台灣「1飲料」韓國爆紅　跑5間都買嘸

丟30萬買航運股「賺1100萬」操作方式曝：沒賠過

更多

最夯影音

更多
狹路移車「誤壓警腳」駕駛頻致歉　員警怒：不是故意也要告你過失！

狹路移車「誤壓警腳」駕駛頻致歉　員警怒：不是故意也要告你過失！
野蠻女友叫男友花兩萬買化妝品　他喊沒錢！下秒衣服被撕成袈裟

野蠻女友叫男友花兩萬買化妝品　他喊沒錢！下秒衣服被撕成袈裟

三重驚傳「外送員暴動」包圍雞排店　店員亮槍網看呆...警曝真相！

三重驚傳「外送員暴動」包圍雞排店　店員亮槍網看呆...警曝真相！

男買綠茶控店員態度差、丟發票　嗆：我中央畢業的！雙方爆口角

男買綠茶控店員態度差、丟發票　嗆：我中央畢業的！雙方爆口角

翻滾一圈！20cm高人行道沒發現　高雄2騎士「左轉道直衝」雙雙噴飛

翻滾一圈！20cm高人行道沒發現　高雄2騎士「左轉道直衝」雙雙噴飛

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面