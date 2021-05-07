自製獵槍規範「未符原民狩獵要求」違憲　內政部承諾儘速完成修法

▲王光祿（左一）2018年在法律扶助基金會陪同下，到司法院前請求召開憲法法庭。（資料照／記者吳銘峯攝）

記者蘇晏男／台北報導

台東布農族人王光祿2013年持土造長槍獵捕保育類長鬃山羊、山羌（2019年除名），遭判刑3年6月，經非常上訴，最高法院認定有違憲之虞，裁定庭審並聲請釋憲；大法官7日做出釋字第803號解釋，《槍砲彈藥刀械管制條例》及《野生動物保育法》並未違憲，但2部子法的部分規定違憲，分別被大法官宣告即日起失效、2年內修正。對此，內政部表示，尊重結果，將依照解釋意旨修正法規。

大法官解釋認為，《野生動物保育法》、《槍砲彈藥刀械管制條例》2項母法中有關原住民使用槍枝狩獵的規定都未違反《憲法》，僅強調《野生動物保育法》中所謂的「原住民族傳統文化」，應包括原住民依傳統飲食習慣、生活文化，供自己或家人食用等非營利情形，才符合《憲法》保障原住民傳統文化的意旨。

但分別依據2項母法所制定的《原住民族基於傳統文化及祭儀需要獵捕宰殺利用野生動物管理辦法》、《槍砲彈藥刀械許可及管理辦法》2項子法，則分別有部分內容有違《憲法》比例原則或規範不足的問題。

803號解釋指出，《原住民獵捕野生動物管理辦法》中，非定期的狩獵活動應在5天前申請的期限、程序規定，欠缺合理彈性；另外事前申報獵捕動物種類、數量，恐使原住民違反傳統文化，2項規定都有違憲法比例原則，從本解釋公布之日起不再適用。

而《槍砲彈藥刀械許可及管理辦法》第2條第3項中，對自製獵槍規範有所不足，未符合原住民從事安全狩獵活動的要求，與《憲法》保障人民生命權、身體權及原住民合法狩獵文化意旨有違，有關機關應於2年依解釋意旨檢討修正。

針對《槍砲彈藥刀械許可及管理辦法》部分違憲，主責機關內政部表示，維護原住民傳統狩獵文化及提升獵槍安全是內政部一貫立場，也理解原住民傳統狩獵文化必須藉以使用安全的槍枝，才能更利於文化的維繫及傳承；因此內政部尊重釋憲結果，將依照解釋意旨，修正自製獵槍規格，並協請國防部提供自製獵槍零組件，確保原住民自製獵槍安全性。

內政部指出，會持續邀集原住民族委員會、國防部、專家、學者及原住民部落代表等開會研商討論，儘速研訂原住民自製獵槍魚槍許可及管理辦法，完成法制作業，使維護原住民傳統狩獵文化及社會治安得以兼籌並顧。