原民狩獵保育動物釋憲認有罪　王光祿：除非被判死，我會繼續狩獵

記者羅志華／台北報導

布農族獵人王光祿於2013年，持非法土造長槍狩獵保育類山羌、長鬃山羊給母親吃，違反《野生動物保育法》、《槍砲彈藥管制條例》，判刑3年6月確定後聲請釋憲，大法官7日作出釋字803號解釋，認定王光祿行為違法，讓泰雅族民族議會秘書長痛批，民進黨對原住民仍沿襲過去殖民統治的心態，而本次聲請釋憲的王光祿、潘志強也在連線中表示，將繼續打獵。

▲協助本案的謝孟羽律師，對釋憲結果相當失望，接下來將再往立法院努力 。（圖／記者羅志華攝）

除王光祿外，卑南族獵人潘志強於2014年間在台東，雖持合法的自製獵槍，但狩獵的2隻山羌屬保育類動物，犯《野生動物保育法》判刑6月、的易科罰金18萬元確定，也是本次釋憲的聲請人。

協助王光祿官司的謝孟羽律師表示，雖大法官承認憲法保障原住民狩獵文化，但仍應受《野生動物保護法》規範，但就連動物專家也曾指出，原住民狩獵有助生態平衡，顯見大法官根本不了解山上的狀況，而在《槍砲彈藥管制條例》部分的認定中，也只允許原住民使用粗糙、不安全的自製獵槍，實在是相當落後的見解。

▲泰雅族牧師歐蜜．偉浪痛批，民進黨仍沿襲過去殖民統治的心態看待原住民。（圖／記者羅志華攝）

泰雅族民族議會秘書長、歐蜜．偉浪牧師痛批，即使經過政黨輪替，現在政府仍以過去殖民統治的心態面對原住民，當中華民國來台灣時，就先強迫原住民講國語，又藉國家法律，把原住民生活的土地納入國有，現在又用你們「文明的法律」，限制原住民的狩獵文化，從來都不理解，卻將我們一一拆解。

當事人王光祿連線表示，雖對結果有些失望，但他不怪大法官「因為他們不了解我們」，只希望能尊重原住民的狩獵權，更強調「除非我被中華民國法律判死刑，或我無法再上山，不然我仍會繼續狩獵」，並表示原住民狩獵本來就重視生態平衡，他們不是沒有保育觀念，想邀請大法官實際上山了解狀況。

▲現場連線2位當事人，王光祿、潘志強皆表示，即使釋憲結果如此，他們仍會堅持狩獵文化。（圖／記者羅志華攝）

潘志強表示，狩獵是原住民的文化，不解為何法律要企圖抹滅，且依現代狀況，原住民本來就該用精良的槍枝狩獵，不該被限制在不安全的「自製獵槍」，而即使釋憲結果如此，他也會繼續狩獵。

我沒有遲到，是時間遲到了！

