花蓮玉水圳人工濕地　將成生態導覽亮點

▲▼志工隊、協會及當地居民結合九河局共同完成矮仙丹種植及生態浮島交接下水儀式。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣環境保護局29日假玉里鎮玉水圳人工溼地舉辦「矮仙丹綠籬種植暨人工浮島經驗傳承活動」，除邀請啟模里水環境巡守志工隊、生態推展協會及玉里鎮當地居民共同參與外，還結合第九河川局防汛護水志工攜手共創溼地綠境，同時利用志工的雙手共同完成矮仙丹種植及生態浮島交接下水儀式。

玉水圳人工溼地是一處沒有電桿沒有涼亭只有美境的地方，適合辦理環境教育宣導、放風箏及生態觀察等活動，因此，HONDA汽車花蓮店（佑岩企業有限公司）水環境巡守隊，為協助推廣溼地環境教育，去年贊助啟模里水環境巡守隊帳棚辦理溼地相關活動。

此次活動由啟模里水環境巡守志工隊宋榮華隊長帶領參與人員進行矮仙丹種植與植樹基本概念解說，並加強宣導植栽的復育維護，以防止矮仙丹受民眾及維護人員的破壞。

另針對人工浮島的延伸推廣，邀請到生態推展協會鄭龍麟總幹事擔任種子講師，除將改良式浮島移交給啟模里水巡守隊作為特色傳承的象徵外，還透過經驗分享為志工說明如何克服環境威脅及植栽管理維護的注意事項，讓溼地浮島再造得以更加全面；最後執行浮島下水儀式，更是讓水環境守護者的精神融入溼地浮島，同時提供生物棲地豐富物種多樣性。

▲透過經驗分享，說明如何克服環境威脅及植栽管理維護，讓溼地浮島再造得以更加全面。

啟模里水環境巡守志工隊隊長宋榮華表示，近幾年溼地飽受颱風侵擾及外來種的大舉入侵導致生物多樣性的大幅降低，期望未來持續透過跨局處的合作再創溼地綠境，吸引豐富的物種棲息，使玉水圳人工溼地成為玉里鎮生態導覽亮點。

環保局表示，為使玉水圳人工溼地朝向生態保育及環教場所的方向推展，今年度透過跨局處合作齊力推廣溼地的生態營造，除結合玉里鎮公所進行溼地周邊的環境改善及設施維護，同時與第九河川局志工攜手營造溼地環境，期望未來得以將美好的溼地推廣給更多人認識，讓溼地綠意於在地蔓延。

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