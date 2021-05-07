經典小鎮集章票選開跑　竹山鎮加碼送紫南宮錢母＋萬元商品卡

▲經典小鎮集章票選開跑，竹山鎮加碼抽現金、錢母套幣。（圖／竹山鎮公所提供）

記者高堂堯／南投報導

交通部觀光局「百大經典小鎮護照」電子集章活動開跑，為讓竹山之美遠傳國際，鎮公所特別配合推出「2021竹山經典小鎮集章加碼活動」：即日起到11月5日止，只要來鎮內13處景點集章上傳並完成指定條件，就有機會獲得紫南宮錢母，還有共5萬元商品卡可以抽獎。

竹山鎮公所指出，民眾可依以下3步驟參與：1.掃描交通部觀光局「玩遍百大經典小鎮集章」版上QR code，開始集點並拍照；2.搜尋「竹山鎮公所」APP下載並完成註冊；3.掃描「竹山經典小鎮集章」版上Google單QR code填寫資料、上傳照片，完成後就可獲每月集章抽獎的資格。

▲經典小鎮集章票選開跑，竹山鎮加碼抽現金、錢母套幣。（圖／竹山鎮公所提供）

鎮公所表示，將於每月15日公布中獎名單，獎品包括紫南宮牛年錢母套幣、金銀幣、特色頸枕、竹山文化園區入場券、杉林溪森林生態渡假園區入場券等；另在活動期間集「竹山鎮」戳章達20次以上，就可參加在11月進行的第2階段抽獎，預計抽出商品卡13名（1萬元1名、5千元2名、3千元10名）、公所特色熱敏杯、杉林溪大飯店住宿券等。

竹山鎮長陳東睦表示，除了景點集章活動，在地各店家也紛紛推出優惠小活動：只要到店家出示集點相關證明，最高可享買1千送5百（等價商品），希望藉此讓遊客更認識竹山之美，也能感受到竹山的豐厚人情味。

▲經典小鎮集章票選開跑，竹山鎮加碼抽現金、錢母套幣。（圖／竹山鎮公所提供）

本次票選活動共有13個景點可以集點拿獎：紫南宮、杉林溪森林生態渡假園區、竹山菸葉館、遊客中心、竹山公園、下坪熱帶植物園、竹山文化園區、車籠埔斷層保存園區、遊山茶坊、采棉居寢飾文化館、光遠燈籠、藏傘閣休閒文化園區、以及小鎮文創-竹青庭人文空間。



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