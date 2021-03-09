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半小時連偷兩座紫南宮金雞母　白目賊拎著贓物閒晃下場慘

▲紫南宮香火鼎盛，時常引起竊賊覬覦。（圖／資料照片）

▲紫南宮香火鼎盛，時常引起竊賊覬覦。（圖／資料照片）

記者高堂堯／南投報導

香火鼎盛的南投紫南宮，再次引發偷兒覬覦，張姓男子去年12月間趁人潮洶湧之際，半小時內連續下手偷走兩座其他香客的金雞母，犯後還囂張拎著贓物在竹山產業道路上亂晃，警方獲報後不到3小時就人贓俱獲，南投地方法院日前判處九十天拘役，可易科罰金。

判決書指出，林姓女子去年12月底前往紫南宮參拜，向廟方購回一尊金雞母，偶身上布置有4枚10元硬幣，準備帶回家供俸，下午2時20分左右暫置於供桌上，怎料一不留神，金雞母就不翼而飛，連忙報警。

警方調閱現場監視錄影畫面，馬上發現是竊盜慣犯張姓男子所為，他先趁林姓女子不注意時偷走金雞母，騎腳踏車逃離現場，爾後食髓知味，僅過半小時又驅車返回現場，再偷走供桌上另一座置有9枚10元硬幣的金雞母。

警方隨即循線追緝，傍晚5時許在投100線道3.1公里處找到張男，當場查獲他第二次竊得的金雞母，再要求他帶同員警尋回林女失竊的金雞母；張男稱因缺錢花用才動歹念，移送法辦後依竊盜罪起訴。

南投地院指出，張男有妨害性自主、恐嚇和竊盜等前科，曾入獄多年，依累犯和竊盜罪等兩項理由，判處張男合併執行90天拘役，可易科罰金9萬元。

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