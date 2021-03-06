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捐血昏倒也要把「錢母」請回家！　命理師曝紫南宮「旺財內幕」

▲ 竹山紫南宮。（圖／記者謝孟儒攝）

▲竹山紫南宮的發放錢母活動，總是吸引許多民眾慕名而來。（圖／記者謝孟儒攝）

記者林彥臣／綜合報導

南投竹山紫南宮福德正神以發放「母錢」、求「發財金」聞名全國，每年的發錢母活動，總是吸引許多人慕名而來，甚至有民眾為了捐血換錢母而昏倒了。命理師楊登嵙也揭露了紫南宮旺財的「內幕真相」。

紫南宮與台中捐血中心長期合作捐血送錢母活動，因為受到疫情衝擊也影響了民眾捐血的意願，造成血荒的問題，所以紫南宮今年擴大舉辦，捐血250CC送「牛年銀錢母」1枚，捐500CC送「金、銀錢母」各1枚的活動。

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▲▼紫南宮牛年錢母亮相。（圖／紫南宮提供）

▲紫南宮牛年錢母亮相。（圖／紫南宮提供）

根據《自由時報》報導，紫南宮主委莊秋安呼籲，有少數幾位民眾為捐血500cc後產生身體不適、暈眩，被送上救護車往醫，提醒民眾捐血500cc要視個人身體狀況及體質，千萬不可逞強。

命理師楊登嵙指出，紫南宮因為地理風水絕佳，加持其靈驗度，才會讓民眾即使昏倒，也要將紫南宮「錢母」請回家，紫南宮發放「錢母」給信徒，以錢養錢，無非是藉由神明的幫助，讓信徒自己的努力，獲得更多的財富和賜福。

楊登嵙分析，紫南宮6個地理風水及優越條件：

1.位於「蛇穴」：帶動這裡靈驗無比的財氣

2.「五路會明堂」：是指天公爐前有5條路聚集，如同五路財神齊聚，財源就滾滾而來

3.「玉帶環腰」：代表有濁水溪圍繞，形成玉帶環腰，聚財旺財能力加倍

4.有「皇帝敕封」：清朝嘉慶皇帝敕封，神格較大，能力較高

5. 「錢母」表面是純金純銀：傳導力好，靈驗度較高。

6. 旺財化煞的圖騰設計：2021年牛年葫蘆錢母套幣，白色葫蘆陶瓷基座上鑲有金銀兩枚套幣，錢母上刻有「金牛搖出滿地財」，圖案為金牛臥伏在發財樹下，象徵金銀財寶滿地來，葫蘆也代表聚財、旺財、收煞、除厄、去邪、健康、增福。

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