獨／美髮師酒後屢爆衝突！撞殺名嘴母友人驚：勸勿沾毒他這樣回

▲酒駕撞死名嘴黃暐瀚母親的台中美髮師方兆杰，曾信誓旦旦沒碰毒品，卻遭警方在車上搜出毒咖啡。（圖／翻攝方兆杰臉書）

記者游瓊華／台中報導

台中一名美髮師方兆杰4、5日連續酒駕，5日凌晨更因酒駕撞死資深媒體人黃暐瀚的母親，事後為規避責任竟衝到超商買酒喝，警方還在方兆杰車上搜出毒咖啡。曾與方兆杰共事過的同事透露，方男交友圈廣闊，曾開口問過方有沒有碰毒品，也提醒方不要染上惡習，但當時方兆杰都否認，還要他放心。

同事也提到，方男個性直來直往，也較海派、爽朗，曾經幾度酒後與人爆發肢體衝突，甚至鬧上警局。

方男5日凌晨3時酒後駕駛賓士，行經台中市南區東興路一段、樹義一巷，疑似未注意路況，高速衝撞70歲陳姓婦人，拖行50公尺才停下，導致對方頭部重創、全身多處骨折身亡。方男肇事後還以「受到驚嚇」為由，跑去超商買了1罐海尼根啤酒喝，疑企圖規避酒駕責任，事後發現婦人是名嘴黃暐瀚母親。而該超商樓上，就是方男正在裝潢的新店面。

方男去年10月才結婚宴客，當時還開心跟親朋好友合照，籌備的新店面更是今年3月才承租，但如今酒駕自毀前程害人害己；而事發之後，新婚妻跟方男的臉書都已關版。

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