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地軸傾斜角度改變！　研究：「地表最大面積物體」重量轉移導致

▲地球,太空,行星。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲研究指出地軸受地表水重量分布變化影響。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國地球物理聯盟（AGU）發表最新研究，人類活動造成的極地冰融等氣候變遷「正在改變地表的質量分布」，因為佔據地表總面積70％的水正發生重量轉移，進一步導致南北極飄移，地軸也因此更加傾斜，在未來會讓氣候更加極端。

AGU的研究在期刊《地球物理研究通訊》（Geophysical Research Letters，GRL）發表，該聯盟根據美國太空總署（NASA）和德國航空太空中心（DLR）的「重力和氣候實驗」（GRACE）數據研究指出，佔據地表最大面積的水，在全球重量發布已經發生改變，自2000年後分布在全球各地的水已經出現質量變化，而極地融冰是導致南北極「漂移」的主要推力。

地球依照一個軸心運作，軸心在地球上的南北點即是南北極，而地軸傾斜的角度原為23.5度，但如今水重量分布改變，將對此造成影響。蘇黎世大學氣候科學家漢弗瑞（Vincent Humphrey）解釋，地球就像是繞著軸旋轉的陀螺，若端點的重量移動，陀螺的軸心也會跟著加大傾斜角度，這就和地球重量分布若從A點轉移至B點後，會發生的情況相似。

地下水的超抽除了會造成地層下陷等負面影響，甚至也會影響地軸。美國、中國和印度抽取地下水發展農業，規模足以影響地表水質量分布，漢弗瑞表示，水體質量變化大得足以改變地球傾斜角度，不過他也說到目前軸心變化尚不夠大，還不會對人們的生活作息造成明顯影響，但是現在一天的長度已經有所改變，差距則以毫秒為單位。

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